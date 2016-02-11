شاب كاميروني يهدي لويس إنريكي رقماً تاريخياً

قرر صامويل إيتو، لاعب برشلونة السابق افنتاح مؤسسة خيرية في بلاده ترعى الأطفال وتساعدهم في اكمال دراستهم وتحقيق أحلامهم، ومساء الأربعاء سجل أحد أطفال جمعية إيتو الخيرية هدفاً على بلنسية الأمس واهدى لويس أنريكي رقما قياسيا جديداً قبل هدف ويلفريد كابتوم.

كان الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات رسمية دون هزيمة في تاريخ نادي الكتلان الأكبر باسم غوارديولا 2010-2011، لكنه اليوم بحوزة زميله السابق لويس إنريكي الذي وصل للمباراة رقم 29 دون أي خسارة.

رقم غوارديولا كان 28 مباراة بلا هزيمة فيها 23 انتصار وخمسة تعادلات، وسجل 85 هدفاً محرزا وأربعة عشر هدف مستقبلاً والمفارقة أنه قبل مباراة ليلة الاربعاء أرقام انريكي كانت مطابقة تماما لما سبق عندما حقق غوارديولا ذاك الرقم حقق في نهاية الموسم خماسية نقصها كأس الملك الذي حسمه رأس رونالدو قبل أن يرميه سيرجيو راموس ويدعسه باص النادي الملكي .

الآن أنريكي حطم الرقم فهل يحقق خماسية أخرى هذا الموسم ؟ في تسع وعشرين مباراة أكثر من لعب الدقائق في تشكيلة أنريكي هو الكرواتي ايفان راكيتيتش أكثر من لعب مباريات فهو الاورغوياني لويس سواريز .

وفي كل شيء الآن خاض لويس مع برشلونة مئة ومباراة واحدة حقق ثمانين فوزا واثني عشر تعادلا ومني بتسع هزائم، وسجل فريقه مئتين واثنين وثمانين 282 هدفا، واهتزت شباكه اثنتين وسبعين 72 مرة.

أحد أهم لاعبي كرة القدم أطلق لقب "الفيلسوف" على غوارديولا ويبدو أن أنريكي لا يريد فقط تحطيم أرقام غوارديولا بل يحب الفلسفة ايضاً يقول لوتشو عند سؤاله على الرقم القياسي : "رقم قياسي جديد ؟، سنرى في نهاية هذا الموسم إن كان هذا الرقم سيمنحنا لقباً، وبكل الاحوال الارقام القياسية بالنسبة لي غير مجدية .. بلا نفع "

