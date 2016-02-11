ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

عاد الارجنتيني ليونيل ميسي افضل لاعب في العالم الى تمارين برشلونة بطل اوروبا واسبانيا الخميس بعد خضوعه لعلاج في حصيات الكلى التي اثرت على مشاركته في كاس العالم للانية في ديسمبر الماضي.



وكان برشلونة اشار الى ان ميسي سيتبع علاجا لتقييم تطور وضع حصيات الكلى.



وغاب ميسي عن اياب نصف نهائي كأس اسبانيا امام فالنسيا الاربعاء (1-1).



ويتوقع ان يشارك افضل لاعب في العالم خمس مرات في مواجهة سلتا فيغو على ملعب"كامب نو" الاحد المقبل حيث يحتاج الى هدفين كي يصبح اول لاعب يسجل 300 هدف في الدوري الاسباني.



وذكر النادي: "مع تواجد ليو ميسي مجددا في التمارين، يركز برشلونة على مشواره المقبل في الدوري".



وشكا ميسي من اعراض حصيات في الكلى في ديسمبر خلال بطولة العالم للاندية، ولم يشارك في نصف النهائي ضد غوانغجو ايفرغراندي الصيني (3-صفر)، لكنه شارك في النهائي الذي فاز فيه برشلونة على ريفر بلايت الارجنتيني 3-صفر ايضا.

