فينغر: ويلشير وكازورلا يعودان قريباً لتشكيلة أرسنال

قال الفرنسي أرسين فينغر، مدرب أرسنال، قبل مواجهة ليستر سيتي صاحب الصدارة، الأحد المقبل، إن لاعبي النادي اللندني الغائبين منذ فترة طويلة بسبب الإصابة سانتي كازورلا وجاك ويلشير أصبحا قريبين من العودة إلى تشكيلة صاحب المركز الثالث بين فرق دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم.

وأصيب كازورلا في الركبة خلال تعادل أرسنال 1-1 مع نوريتش سيتي في 29 نوفمبر الماضي، في حين لم يشارك زميله في خط الوسط ويلشير في أي مباراة هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة بكسر قبل انطلاق الموسم وخضوعه لعملية جراحية في سبتمبر أيلول الماضي.

وقال فينغر عبر موقعه ناديه الرسمي على الانترنت: "لقد عاد اللاعبان إلى الركض وهما يخضعان حاليا لبرنامج تأهيلي لاستعادة اللياقة لذا فإن العودة باتت قريبة.. أسابيع قليلة".

وقال فينغر أيضا إن المهاجم داني ويلبيك الذي لم يلعب لفريقه منذ ابريل 2015 ربما يعود للتشكيلة خلال المواجهة أمام هال سيتي في كأس انجلترا يوم 20 فبراير الجاري.

وقال المدرب الفرنسي عن ذلك: "إنه يحقق تقدما طيبا. ربما لا يزال الوقت مبكرا بالنسبة له لكنه عاد للتدريب بصورة كاملة وهناك احتمال قوي بأن يشارك في المباراة أمام هال سيتي في الأسبوع المقبل".