الريان يفتقد تاباتا أمام العربي بسبب الإصابة

لن يكون بوسع الريان الاستفادة من صانع لعبه البرازيلي رودريجو تاباتا، عندما يواجه العربي في مباراة قمة بدوري نجوم قطر لكرة القدم الأسبوع المقبل، بسبب معاناته من الإصابة.

وأصيب تاباتا بعد مرور حوالي نصف ساعة من مواجهة الخور وتأثر الريان بخروجه قبل أن يفوز بصعوبة 1-صفر بفضل هدف قرب النهاية ليعزز تصدره للدوري برصيد 51 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه.

وقال خورخي فوساتي مدرب الريان لموقع النادي: "أخبرني الطبيب أن إصابة تاباتا ليست خطيرة لكن أعتقد أنه سيحتاج من عشرة أيام إلى 15 يوما للعودة للمباريات".

وسيلعب الريان مع العربي السبت المقبل، بينما قد يعود تاباتا عندما يلعب الفريق مع لخويا حامل اللقب في 26 فبراير.