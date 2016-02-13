الأسطورة كرويف: سأهزم السرطان

أعرب النجم الهولندي يوهان كرويف، عن ثقته بقدرته على هزيمة مرض السرطان مشيرا إلى أنه يتقدم عليه 2-صفر في نهاية الشوط الأول بعد النتائج الإيجابية للفحوصات التي أجراها اخيرا.

وأصدرت مؤسسة كرويف بيانا رسميا جاء فيه السبت: "بعد سلسلة من العلاجات الطبية التي خضعت لها أستطيع القول اليوم إن النتائج إيجابية بفضل العمل الرائع للأطباء ومحبة الناس والذهنية الإيجابية التي أتمتع بها".

واضاف: "لدي شعور حاليا بأنني اتقدم 2-صفر في نهاية الشوط الاول من مباراة لم تنته بعد، ولكنني متأكد بأني سأنهيها بالفوز".

وتم الكشف عن اصابة كرويف بمرض السرطان في 22 من اكتوبر الماضي.

ولعب كرويف (69 عاما)، الذي أحرز الكرة الذهبية لافضل لاعب في اوروبا ثلاث مرات، في صفوف اياكس امستردام وقاده الى التربع على العرش الاوروبي ثلاث سنوات متتالية في 1971 و72 و73، كما نجح في قيادة منتخب بلاده الى نهائي مونديال 1974 في المانيا قبل ان يخسر امام الدولة المضيفة مع انه قدم عروضا افضل. ويملك كرويف سجلا ناصعا مع اياكس ايضا حيث فاز معه ببطولة هولندا تسع مرات وبالكأس المحلية 4 مرات وسجل في صفوفه 215 هدفا في 307 مباريات قبل ان ينتقل الى برشلونة الاسباني مقابل مبلغ خيالي في 25 أكتوبر عام 1973.

كما لعب كرويف في صفوف برشلونة من 1973 الى 1978 وسجل له 48 هدفا في 140 مباراة.

انتقل في نهاية مسيرته الى فريق واشنطن ديبلوماتس في الدوري الاميركي الشمالي لكرة القدم وسجل في صفوفه 25 هدفا في 53 مباراة في سنة ونصف السنة.

وعاد كرويف الى اياكس عام 1981 وتوقع البعض ان يكون خسر الكثير من فنه في الملاعب لكن المشجعين تدفقوا لمشاهدة المباراة الاولى لابن النادي البار وصانع امجاده، فلم يخيب امله وسجل هدفا تاريخيا قلما سجله لاعب اخر.

وبقي مع اياكس حتى عام 1983 انتقل بعدها الى فيينورد وفاز معه في موسم ببطولة الدوري والكأس.

لكن قصة الحب مع اياكس لم تنته فصولا فقد استعان به لتدريب الفريق وكان جوابه الطبيعي الموافقة.

واحرز في اول موسم معه كأس هولندا فكان ذلك جواز سفره للمشاركة في كأس الكؤوس الاوروبية فتوج بطلا لها على حساب لوكوموتيف لايبزيغ الالماني الشرقي سابقا بهدف سجله خليفته ماركو فان باستن.

وفي العام 1988 انتهت قصة كرويف مع برشلونة بعد عرض خيالي لتدريبه.

وفي صفوف برشلونة، بنى كرويف فريقا رائعا ضم البرازيلي روماريو والبلغاري خريستو ستويتشكوف ونجح في الفوز ببطولة اسبانيا خمسة مواسم متتالية، لكنه بلغ ذروة المجد عندما قاد الفريق الى احراز لقب كأس ابطال الاندية الاوروبية للمرة الاولى في تاريخه عام 1992 على ملعب ويمبلي الشهير بفوزه على سمبدوريا الايطالي بعد التمديد.

ولم ينقص سجل كرويف الحائز على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في البطولات الاوروبية ثلاث مرات، الا احراز كأس العالم.

وقد سجل كرويف 33 هدفا في 48 مباراة دولية حمل فيها شارة القائد 33 مرة ايضا.