توتنهام ينتصر في ملعب سيتي للمرة الأولى منذ 6 مواسم

أنعش توتنهام هوتسبير آماله في التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميير ليج) بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، إثر فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه مانشستر سيتي في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة الأحد.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 51 نقطة في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على أرسنال، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

واستفاد توتنهام من خسارة ليستر سيتي (المتصدر) 1 / 2 أمام مضيفه أرسنال في وقت سابق اليوم، ليقلص الفارق معه إلى نقطتين فقط، في ظل سعي الفريق الأبيض لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 1960 - .1961

في المقابل، واصل مانشستر سيتي، الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم، والثانية على التوالي، ابتعاده عن سباق المنافسة على الصدارة، بعدما تجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الرابع.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يبادر هاري كين بالتسجيل لتوتنهام في الدقيقة 54 من ركلة جزاء مثيرة للجدل بعدما لمست الكرة يد رحيم ستيرلينج لاعب سيتي داخل منطقة جزائه.

وأدرك البديل كيليشي إيهياناتشو التعادل لسيتي في الدقيقة 74، قبل أن يحرز كريستيان إيركسن الهدف الثاني لتوتنهام قبل النهاية بأربع دقائق، مسجلا هدفه الخامس في المسابقة هذا الموسم

وواصل توتنهام، الذي حقق انتصاره الأول على سيتي في ملعبه (الاتحاد) منذ موسم 2009 - 2010 تفوقه على الفريق السماوي هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 4 / 1 بجولة الذهاب في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.