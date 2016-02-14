رودريغيز: تغيير بينيتز جعلني أفضل

عاد الكولومبي جيمس رودريغيز لمستواه المعهود ليسجل هدفا رائعا ويساهم fفوز ريال مدريد 4-2 على ضيفه أتليتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم السبت.



وابتعد رودريغيز عن أفضل حالاته منذ شفائه من اصابة في الفخذ لكنه أحرز الهدف الثاني لريال مدريد ليعيد المقدمة لصاحب الأرض قرب نهاية الشوط الأول ثم أشاد بدور المدرب الجديد زين الدين زيدان في تغيير أداء الفريق.



وقال رودريغيز "أشعر أنني أفضل كثيرا وهذا يساعدني أيضا. لست أنا فقط بل أعتقد أن تغيير المدرب كان من الجيد للجميع."



وأضاف "بالنسبة لي لأن زيدان منحني حرية أكبر في اللعب. نحن نلعب أكثر. انه يتحدث مع كل واحد منا وهذا جيد عندما يلعب المرء لأنه يمنحك شخصية. كل شيء وله وقته ويجب على المرء الانتظار."



وتابع "لم ألعب كثيرا في آخر شهر وعندما لا يلعب المرء كثيرا فانه لا يؤدي كثيرا. الهدف جيد. صرخت أثناء الاحتفال به لأنه منحنا التقدم 2-1 عندما كان بيلباو يلعب جيدا."



وكان كريستيانو رونالدو افتتح التسجيل لريال مدريد في الدقيقة الثالثة ثم أكمل رباعية الفريق قرب النهاية بهدفه الثاني في المباراة.



وأحرز الألماني توني كروس الهدف الثالث لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.



وبدأ زيدان لاعب الوسط السابق لريال مدريد مهمته مع الفريق بعد اقالة رفائيل بنيتز مطلع العام الحالي.



وفي آخر خمس مباريات تحت قيادة زيدان تمتع ريال مدريد بغزارة تهديفية ليحقق أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة.



وجاءت عودة رودريغيز في وقت جيد لريال مدريد الذي يستعد لمواجهة مضيفه روما الايطالي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.



وقال زيدان الفائز بكأس العالم 1998 مع فرنسا "أنا سعيد بهدف رودريغيز ولأنه يستعيد ايقاع اللعب رويدا رويدا."