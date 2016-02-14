هدف ويلبيك المتأخر يمنح أرسنال الفوز على ليستر

قاد البديل داني ويلبيك فريقه ارسنال لتحقيق فوز مثير /2 1 على ضيفه ليستر سيتي الذي لعب بعشرة لاعبين أغلب فترات الشوط الثاني، الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح ارسنال في تحويل تأخره بهدف في الشوط الاول ورد بهدفين عن طريق اثنين من البدلاء في أخر عشرين دقيقة من المباراة.

وتقدم ليستر سيتي بهدف عن طريق هدافه جيمي فاردي من ضربة جزاء في الدقيقة 44 ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في صدارة قائمة الهدافين.

ولعب ليستر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 بعد طرد مدافعه داني سيمبسون لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل ارسنال النقص العددي في صفوف الفريق الضيف وأحرز البديل ثيو والكوت هدف التعادل في الدقيقة 70 ثم خطف البديل الأخر ويلبيك هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ضربة رأس.

وتجمد رصيد ليستر عند 53 نقطة لكنه ظل في الصدارة وتقدم ارسنال إلى المركز الثاني رافعا رصيده إلى 51 نقطة.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم توتنهام صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة مع مضيفه مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وبدأت المباراة بشكل سريع من جانب ارسنال وكاد الفريق أن يتقدم بهدف بعد مرور دقيقتين فقط عندما مرر اليكس تشامبرلين عرضية متميزة من الناحية اليمنى إلى اليكسيس سانشيز المتربص امام المرمى ولكن روبيرت هوث مدافع ليستر تدخل في الوقت المناسب وابعد الخطر.

وتدخل كاسبر شمايكل حارس ليستر في الوقت القاتل ليمنع ارون رامسي من انفراد كامل كاد أن يسفر عن هدف التقدم لارسنال في الدقيقة .13

ورد بيتر تشيك حارس ارسنال بتصدي أكثر من رائع لضربة رأس قوية من جيمي فاردي قبل أن تتجاوز خط مرمى فريقه.

وكاد ارسنال أن يتقدم بهدف من هجمة منظمة في الدقيقة 25 إثر تمريرة من تشامبرلين إلى سانشيز الذي سدد كرة قوية من على بعد ست ياردات من المرمى ولكن دفاع الفريق الضيف نجح بصعوبة في تحويل الكرة إلى ضربة ركنية.

وكان ارسنال هو الأفضل في اول نصف ساعة من المباراة حيث استحوذ على مجريات اللعب في منتصف الملعب ووصل أكثر من مرة لمرمى شمايكل عن طريق سانشيز وتشامبرلين واوليفييه جيرو لكنه عجز عن التسجيل .

وعلى عكس سير اللعب كاد نجولو كانتي أن يخطف هدف السبق لليستر سيتي قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول عبر تسديدة خادعة من الناحية اليسرى ولكن تشيك ابعد الكرة بصعوبة إلى ضربة ركنية.

وحصل ليستر على ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بعد إعاقة ناتشو مونريال لجيمي فاردي داخل منطقة الجزاء، ليتقدم فاردي للتسديد محرزا الهدف الأول لفريقه والهدف التاسع عشر له في الموسم الحالي ليعزز صدارته لقائمة الهدافين.

وبدأ الشوط الثاني أيضا بشكل سريع وبعد مرور دقيقتين طالب لاعبو ليستر بالحصول على ضربة جزاء ثانية بعد عرقلة رياض محرز لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ورد ارسنال بهجمة سريعة انتهت بتصويبة زاحفة من جيرو ولكن الكرة مرت مباشرة بجوار القائم.

وتعرض ليستر لصدمة قوية بعد مرور عشر دقائق من بداية الشوط الثاني بعد طرد مدافعه داني سيمبسون لحصوله على الإنذار الثاني بعد ارتكابه مخالفة ضد جيرو.

وضغط ارسنال بكل خطوطه بحثا عن هدف التعادل لكنه واجه بسالة دفاعية من جانب الفريق الضيف الذي نجح في افساد الهجمات قبل وصولها لمرمى شمايكل.

ونجح البديل ثيو والكوت بعد عشر دقائق فقط من نزوله، في ادراك التعادل لارسنال بعدما تلقى تمريرة بالرأس من جيرو داخل منطقة الجزاء ليسدد دون عناء إلى داخل الشباك.

واستأنف ليستر سيتي هجماته المرتدة وكاد أن يحرز الهدف الثاني عبر تسديدة قوية من كانتي لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لتشيك.

وكثف ارسنال من هجماته في أخر عشر دقائق بحثا عن هدف الفوز والنقاط الثلاث لكن جميع الفرص اهدرت بواسطة مسعود اوزيل وجيرو وسانشيز.

واهدر بير ميرتيساكر فرصة هدف مؤكد لارسنال قبل خمس دقائق من نهاية المباراة بعدما تلقى تمريرة رائعة من اوزيل داخل منطقة الجزاء ليسدد برأسه لكن الكرة مرت على بعد سنتيمترات من المرمى.

وفي الوقت الذي بدت فيه المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي، انشقت الأرض عن البديل داني ويلبيك ليخطف هدف الفوز القاتل لارسنال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ضربة رأس مستغلا ضربة حرة نفذها اوزيل.