هودجسون: هجوم الإنجليز لم يفقد فعاليته منذ 4 مواسم

المصدر: لندن - د ب أ

أكد روي هودجسون المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم أن مهاجمي منتخب الاسود الثلاثة يحتفظون بنفس القوة التي كانوا عليها منذ توليه المسؤولية في .2012

ويرى هودجسون أن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وهاري كين مهاجم توتنهام يعيشان موسما استثنائيا كما ابدى رضاه عن مستوى واين روني قائد مانشستر يونايتد.

وقال هودجسون لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نشعر بالرضا لأن روني نجح في استعادة مستواه المعهود".

وخاض روني ثمان مباريات بالدوري الإنجليزي دون أن يحرز أي هدف لكنه سجل خمسة أهداف منذ بداية عام 2016، ويرى هودجسون أن الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي سيلعب دورا محوريا خلال بطولة يورو 2016 في فرنسا.

وأضاف "إنه لاعب مهم، قائدنا، ولاعب نعتمد عليه في البطولة الأوروبية".

ويتصدر فاردي قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا مع فريقه ليستر سيتي متصدر المسابقة، فيما سجل كين 15 هدفا مع توتنهام الوصيف.

وأشار هودجسون "لدينا خيارات متعددة في خط الهجوم خلال يورو 2016".

وأشار هودجسون إلى أن روس باركلي لاعب ايفرتون وديلي الي لاعب توتنهام يعطياه الأمل في قدرة المنتخب الإنجليزي على الوصول إلى الدور قبل النهائي لبطولة كبرى لأول مرة منذ يورو .1996

وقال هودجسون "خط الوسط جيد حقا، لقد تحدثنا كثيرا بشأن روس، وما يحتاجه، حيث يتعلق الأمر بتسجيله للمزيد من الأهداف، وهو بالفعل يقوم بذلك الآن".

وأضاف "لدينا طرق لعب عديدة، لا يوجد سبب يحول دون مشاركة روس وديلي في نفس الفريق".

وشدد هودجسون على ان الباب مازال مفتوحا امام جميع اللاعبين للانضمام لصفوف المنتخب الإنجليزي قبل بطولة يورو 2016 بفرنسا والتي يلعب خلالها الفريق ضمن المجموعة الثانية بجوار روسيا وسلوفاكيا وويلز.