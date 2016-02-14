هيدينك يشيد بأداء تشيلسي أمام نيوكاسل

قدم تشيلسي أخيرا أداء يليق بحامل اللقب ليسحق نيوكاسل يونايتد 5-1 ومنح مدربه الهولندي جوس هيدينك انتصاره الأول مع الفريق على أرضه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم منذ عودته لقيادة النادي.



ورغم عدم الهزيمة في 12 مباراة بكافة المسابقات منذ عودة هيدينك كمدرب مؤقت بعد اقالة البرتغالي جوزيه مورينيو لم يقدم تشيلسي أداء مقنعا وخاصة في ملعبه حيث تعادل خمس مرات.



لكن أمام نيوكاسل ظهر الفريق بشكل مختلف هذه المرة ليهز دييجو كوستا وبيدرر وويليان الشباك في أول 20 دقيقة.



وأضاف بيدرو وبرتراند تراوري هدفين في الشوط الثاني ليحصل تشيلسي على دفعة قبل أن يحل ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.



وقال هيدينك الذي يحتل فريقه المركز 12 في الدوري للصحفيين "لم نخسر منذ ديسمبر لكن لا نشعر بفخر حقيقي لأنه كانت هناك الكثير من التعادلات. كنا نريد عدم الخسارة بتحقيق الانتصارات ولهذا انتصار اليوم جيد."



وأضاف "حاولنا أن نفاجيء المنافس في فترة مبكرة من اللقاء ونجحنا في تسجيل هدفين جميلين. أول 20 دقيقة كانت حاسمة."



وارتدى كوستا قناعا واقيا بعد اصابته بكسر في الأنف خلال لتدريبات لكنه ظهر بالمستوى العالي الذي كان يلعب به في أوائل الموسم الماضي كما استمتع بيدرو بأفضل مباراة له مع تشيلسي منذ انضمامه مقابل 21 مليون جنيه استرليني (30.5 مليون دولار) قادما من برشلونة الاسباني قبل انطلاق الموسم.



وجاء الهدف الأول لبيدرو بلمسة بارعة بعد انطلاقة قوية ثم هز الشباك بشكل رائع مرة أخرى بعد مرور ساعة من اللعب عندما تلقى تمريرة متقنة من سيسك فابريجاس.



وأشاد هيدينك الذي قاد تشيلسي للقب كأس الاتحاد الانجليزي في 2009 بكوستا مهاجم منتخب اسبانيا كثيرا.



وقال هيدينك وهو يشير للمهاجم المولود في البرازيل "أراد أن يلعب بقوة وقال إنه يستطيع اللعب بعد ارتداء القناع."



وأضاف "الطريقة التي أحرز بها الهدف الأول تشير لمهاجم في حالة جيدة."

