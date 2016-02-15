الإصابة تحرم تشيلسي من خدمات تيري

سيفتقد تشيلسي الانكليزي خدمات قائده ومدافعه جون تيري، في موقعته المرتقبة غدا الثلاثاء ضد مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي، في ذهاب الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا، وذلك بسبب اصابة في اوتار الركبة، بحسب ما أعلن النادي اللندني.

ولم يسافر تيري الذي بخوض موسمه الأخير مع تشيلسي بعد ان رفض الاخير تمديد عقده، مع رفاقه الى العاصمة الفرنسية من اجل مواجهة سان جرمان في "بارك دي برينس" بسبب هذه الاصابة التي تعرض لها في نهاية الشوط الاول من مباراة السبت ضد نيوكاسل يونايتد (5-1) في الدوري الممتاز.

واشار تشيلسي في بيانه إلى ان الإصابة طفيفة وقد تأكد ذلك من خلال مشاركته في تمارين بعد ظهر الاثنين دون أن يسافر مع الفريق إلى باريس.

ويبدو سان جرمان الأوفر حظا لحسم هذه المواجهة، التي تجمع الفريقين للموسم الثالث على التوالي، وذلك بسبب الموسم الرائع الذي يقدمه محليا لكن وضع النادي اللندني الذي عانى الأمرين حتى الأسابيع الاخيرة، بدأ يتحسن بقيادة مدربه الجديد-القديم الهولندي غوس هيدينك، إذ لم يخسر ايا من مبارياته الـ12 التي خاضها بقيادته في جميع المسابقات.