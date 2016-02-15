برشلونة يثأر من سيلتا فيغو ويكتسحه بسداسية

ثأر برشلونة حامل اللقب والمتصدر من ضيفه سلتا فيغو باكتساحه 6-1 بفضل ثلاثية من الهداف الاوروغوياني لويس سواريز، فيما استعاد اتلتيكو مدريد الوصافة من جاره اللدود ريال مدريد بفوزه على مضيفه وجاره الاخير خيتافي 1-صفر الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.



وعلى ملعب "كامب نو"، حقق برشلونة فوزه السادس على التوالي وعزز رقمه القياسي وحافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثلاثين على التوالي، محافظا بذلك على فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن ملاحقه الاقرب اتلتيكو مدريد مع مباراة مؤجلة في جعبته ضد سبورتينغ خيخون.



وثأر برشلونة الذي يدين بهذا الانتصار الى ثلاثية المتألق سواريز، لخسارته القاسية ذهابا على ارض سلتا فيغو 1-4 في المرحلة الخامسة عندما كان الاخير يقدم بداية موسم رائعة قبل تراجعه تدريجيا وصولا الى فشله في تذوق طعم الفوز لاكثر من مرة يتيمة في اخر 8 مباريات (مع لقاء اليوم).



ورغم سيطرته على الشوط الاول وتقدمه في الدقيقة 28 من ركلة حرة رائعة لنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي لعب منذ البداية بعد ان كان الشك يحوم حول مشاركته بعد خضوعه لعملية تفتيت حصيات الكلى، انهى النادي الكاتالوني النصف الاول من اللقاء متعادلا بعدما نجح سلتا فيغو في تسجيل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 39 عبر السويدي يون غويديتي الذي اصبح اول لاعب يسجل في شباك البطل من ركلة جزاء هذا الموسم.



لكن سواريز منح فريقه هدف التقدم في الدقيقة 59 بعد تمريرة من ميسي، ثم اكد فوز النادي الكاتالوني بهدف ثان في الدقيقة 75 بعد تمريرة البرازيلي نيمار.



- ركلة جزاء من عالم اخر -

واستكمل سواريز مهرجانه بهدف ثالث في الدقيقة 81 اثر ركلة جزاء حصل عليها ميسي ونفذها بنفسه بطريقة ماكرة لم تشهدها الملاعب سابقا اذ لعب الكرة الى اليمين وكانت بمثابة تمريرة الى زميله الاوروغوياني الذي سددها في المرمى بعدما ارتمى الحارس ارضا ظنا منه بان الارجنتيني سيسدد.



ورفع سواريز رصيده الى 12 هدفا في اخر 5 مباريات خاضها على "كامب نو" في جميع المسابقات والى 23 هدفا في الدوري حتى الان في صدارة الهدافين بفارق هدفين امام نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ولم يكتف برشلونة بهذه الاهداف بل وجد طريقه الى الشباك مجددا عبر الكرواتي البديل ايفان راكيتيتش اثر تمريرة بينية من سواريز (84) ثم اختتم نيمار المهرجان بهدف في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة اخرى من سواريز الذي كان نجم المباراة بامتياز.



وهذا الهدف السابع عشر لنيمار في الدوري هذا الموسم الى جانب 10 تمريرات حاسمة.



- اتلتيكو يستعيد الوصافة -



وبدوره، استعاد اتلتيكو مدريد مركزه الثاني من جاره اللدود ريال مدريد بفوزه الصعب على مضيفه وجاره الاخر خيتافي 1-صفر.

ويدين فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الذي حافظ على نظافة شباكه للمباراة الـ15 في الدوري هذا الموسم، بفوزه السابع عشر الى فرناندو توريس الذي سجل هدف المباراة الوحيد منذ الدقيقة 2 بعد عرضية من البلجيكي يانيك كارسكو، علما بانه وجد في المرحلة السابقة ضد ايبار (3-1) طريقه الى الشباك للمرة الاولى منذ 5 اشهر، مسجلا هدفه المئة بقميص "لوس روخيبلانكوس".

ورفع اتلتيكو رصيده الى 54 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة امام جاره ريال مدريد الذي سيتواجه معه في المرحلة السادسة والعشرين بعد ان يلتقي فياريال الثالث في المرحلة المقبلة.



وبقي اشبيلية في دائرة الصراع على المركز الرابع الاخير المؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على ضيفه الجريح لاس بالماس 2-صفر.



ويدين النادي الاندلسي الذي بلغ نهائي مسابقة الكأس الاسبانية حيث سيتواجه مع برشلونة حامل اللقب والذي تحضر جيدا للقاء مولده النروجي الخميس المقبل في ذهاب الدور الثاني من "يوروبا ليغ"، بمحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الخامسة على التوالي وتحقيق فوزه الحادي عشر هذا الموسم الى الارجنتيني ايفر بانيغا (69) والفرنسي كيفن غاميرو (76) اللذين سجلا الهدفين.



ورفع اشبيلية رصيده الى 40 نقطة في المركز الخامس بفارق 8 نقاط عن فياريال الرابع الذي تغلب السبت على ملقة (1-صفر)، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 21 نقطة وبقي في المركز الثامن عشر بعد ان مني بهزيمته الثالثة عشرة.



وعمق ايبار جراح ضيفه ليفانتي متذيل الترتيب وواصل موسمه المميز بالفوز عليه بهدفين سجلهما بورخا باستون (37) وانتونيو اراندا (58 خطأ في مرمى فريقه)، رافعا رصيده الى 36 نقطة في المركز السادس.



وابتعد ريال سوسييداد عن منطقة الخطر بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي والرابع في المراحل الست الاخير (مني ايضا بهزيمة واحدة فقط في المراحل السبع الاخيرة)، وجاء على حساب ضيفه الجريح غرناطة بالفوز عليه بثلاثية نظيفة سجلها ميكيل اويارسابال (21 و60) والبرازيلي جوناتاس كريستيان (45).



ورفع سوسييداد رصيده الى 30 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.



