بلاتيني يتقدم باستئناف ضد قرار إيقافه

توجه الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الموقوف ، الاثنين إلى مقر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بمدينة زيوريخ السويسرية للاستئناف ضد عقوبة إيقافه ثمانية أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وكان بلاتيني وكذلك السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا المنتهية ولايته قد عوقبا بالإيقاف ثمانية أعوام من قبل الغرفة القضائية بلجنة القيم في الفيفا في 21 ديسمبر بتهمة انتهاك القواعد الأخلاقية، فيما يتعلق بتحويل مبلغ، "مثير للشبهات" قيمته مليونا فرنك سويسري (نحو مليوني دولار)، إلى بلاتيني في عام 2011 .

ومن المقرر أن تنظر لجنة الاستئناف بالفيفا، طلب استئناف بلاتر ضد عقوبة إيقافه هو الآخر، غدا الثلاثاء.

وقال بلاتيني لدى وصوله إلى مقر الفيفا "لا أكافح من أجل مستقبلي، وإنما أكافح ضد غياب العدالة.. لو كان هناك شيء أستحق اللوم عليه، لاختبأت في سيبيريا."

ونفى النجم الفرنسي السابق بلاتيني 60/ عاما/ ارتكاب أي مخالفات، وكشف عن نيته أيضا في تصعيد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية في لوزان.

وتأتي جلسات الاستماع قبل أيام من انتخابات رئاسة الفيفا خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية (كونغرس الفيفا) المقرر في 26 فبراير الجاري بمدينة زيوريخ.

وكان بلاتيني يعتزم المنافسة على رئاسة الفيفا، لكنه اضطر لسحب أوراق ترشحه في يناير الماضي بسبب العقوبة المفروضة عليه.

ودين بلاتر وبلاتيني بخرق قواعد الفيفا المتعلقة بتقديم أو تسلم هدايا وتضارب المصالح وكذلك قواعد الولاء والسلوك العام.

وفي حيثيات قرارها الذي صدر في ديسمبر الماضي، ذكرت الغرفة القضائية للجنة القيم أن بلاتر وبلاتيني "لم يلتزما بالقواعد الأخلاقية، ولم يحترما كافة القوانين واللوائح المعمول بها ولم يحترما أيضا الإطار التنظيمي بالفيفا" بل أظهرا استغلالا للنفوذ داخل الفيفا.

وبالإضافة إلى الإيقاف، فرضت على بلاتيني غرامة مالية قيمتها 80 ألف فرنك سويسري (81100 دولار).

وينتظر أن تصدر لجنة الاستئناف بالفيفا قراراتها في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.