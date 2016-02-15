جماهير أستون فيلا: سروال ليسكوت يتحكم بالأمور أفضل منه

أثار جوليون ليسكوت حفيظة جماهير استون فيلا بشكل كبير، الأحد، عقب وقت قصير من خسارة فريقه متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أرضه أمام ليفربول 6-صفر.

وفي ظل الانتقادات المتتالية للفريق خلال موسم سجل فيه فيلا 20 هدفا وهو أقل عدد من الأهداف يسجلها أي من فرق الدوري الممتاز هذا الموسم جاءت أحدث ضربة لجماهير النادي عندما نشر ليسكوت صورة لسيارة فارهة بقيمة 120 ألف جنيه استرليني (174 ألف دولار) على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد أحد جماهير الفريق غاضبا بالقول "هل هذا مناسب عقب تلك الخسارة الثقيلة! جماهير فيلا تستحق ما هو أفضل".

وتوالت المزيد من الرسائل المفعمة بالحماس والقوة - وهو ما يفتقر إليه الفريق على ملعبه هذا الموسم - على موقع تويتر وسارع المدافع السابق لمنتخب انجلترا في محاولة التخفيف من حدة الموقف.

واعتذر ليسكوت للجماهير على قلة التزام فريقه وعلى الصورة التي قال انه نشرت بالخطأ أثناء قيادته للسيارة حيث كان هاتفه موجودا في جيب سرواله.

واشتعل موقع تويتر على الفور بالتغريدات التي شككت في "القدرات الساحرة لجيوب سرواله" في نشر صور على تويتر وتساءلت عن الهاتف الساحر الذي يمتلكه اللاعب.

وكتب أحد متابعي ليسكوت على تويتر "قمت بتحميل ونشر صورة على تويتر وأنت تقود سيارتك؟ جيب سروالك يتحكم في الأمور بشكل أفضل منك."