فيراتي يتجاهل العروض.. ويمدد عقده مع سان جيرمان

اعلن نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الاثنين ان لاعب وسطه الدولي الايطالي ماركو فيراتي مدد عقده مع الفريق موسما اضافيا بحيث ينتهي في 30 يونيو عام 2020.



وعبر فيراتي (23 عاما) الذي انضم الى صفوف باريس سان جرمان في يوليو 2012 وبات عنصرا مهما في تشكيلته، في تصريح للموقع الرسمي لنادي العاصمة عن سعادته "بتمديد العقد" وطموحه "للمساهمة في ان يكون الفريق الباريسي الافضل بين الاندية الاوروبية".



من جهته، اعرب رئيس باريس سان جرمان، القطري ناصر الخليفي عن سعادته بتمديد العقد، وقال "فيراتي هو احد افضل المواهب الكروية في اوروبا واحد رموز ملعب بارك دي برانس".