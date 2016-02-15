كومباني: مانشستر سيتي لن يفقد الأمل

قال فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي إن الفريق لن يفقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، رغم صدمة الفريق بالهزيمة على ملعبه أمام توتنهام 1 / 2 مساء الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وبات مانشستر سيتي متأخرا بفارق ست نقاط عن ليستر سيتي المتصدر، قبل 12 مرحلة من نهاية المسابقة ، لكن كومباني العائد مطلع هذا الأسبوع من الإصابة أكد على أن الثقة لا تزال قائمة بفريقه.

وقال كومباني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت "لن نفقد الأمل أبدا.. لن ننهار بهذه الهزيمة. ستكون المراحل الأخيرة من الدوري صعبة بالنسبة لنا لكنها صعبة لبقية الفرق أيضا".

وأضاف "هذه الهزيمة ليست من النوع الذي يدفعك لاعتبار الفريق غير جيد. لقد أدوا (توتنهام) بشكل جيد للفوز هنا لكن هذا لا يدعو إلى التفكير في إجراء تغييرات جذرية قبل المباراة المقبلة".

وقال كومباني إنه يشعر بأنه في حال جيد في أول مباراة يخوضها بعد الغياب عن الملاعب منذ يوم فترة المباريات المضغوطة خلال الاحتالات بعيد الميلاد (بوكسينج داي) بسبب الإصابة.

وأضاف "لقد عملت بجدية ولدي شعور رائع. كنت أتمنى ، مثل الجماهير ، تحقيق عودة ناجحة. الشيء الإيجابي بالنسبة لي هو خوض المباراة، وبغض النظر عن شعوري بالإجهاد خلال آخر خمس دقائق ، كنت أشعر طوال المباراة وكأن عمري 18 عاما".