مدرب أستون فيلا: أشعر بالإهانة

أبدى ريمي جاردي، مدرب فريق أستون فيلا أسفه لخسارة فريقه المذلة صفر-6 أمام ضيفه ليفربول في المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم الأحد.

وقال جاردي عقب المباراة "أشعر بالإهانة. أتأسف لجميع الجماهير التي جاءت إلى ملعب فيلا بارك (معقل أستون فيلا) لمشاهدة اللقاء".

وأضاف مدرب أستون فيلا:"لم أكن متوقعا أن نظهر بهذا السوء، ويتعين علينا التركيز من الآن في المباراة المقبلة من أجل الفوز بها".

وأوضح جاردي: "مازلنا نملك بصيصا من الأمل للبقاء في المسابقة حتى بعد خسارتنا اليوم. يبدو الأمر صعبا عقب تلك الخسارة الثقيلة، ولكننا لن نواجه ليفربول كل يوم".

وتلقى أستون فيلا خسارته السادسة عشر هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في مؤخرة الترتيب، وتتضاءل آماله في تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.