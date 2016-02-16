سباليتي يرفع راية التحدي في وجه ريال مدريد

أكد لوسيانو سباليتي المدير الفني لروما الإيطالي أنه لا يوجد فريق مرشح للفوز في المباراة التي ستجمع بين فريقه وريال مدريد الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما يرى أن فريقه يحظى بخمسين بالمئة من حظوظ التأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء على هامش المباراة : "لا يوجد مرشح للفوز، نحظى بخمسين بالمئة من حظوظ التأهل، نحن نتقدم الآن وهذه هي المباراة المناسبة لنرى كيف نحن، أشعر بالثقة".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب حاسم: "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويتمتع بالاستمرارية، يصنع الفارق دائما، يتمتع بالقوة والسرعة وهو لاعب عصري ولكنني لا أجهز وسائل معينة لإيقافه".

ورغب سباليتي خلال المؤتمر الصحفي في إرسال رسالة ثقة للاعبيه: "لن أقول للاعبين أن قدرهم هو ثلث رونالدو ولكن سأقول للاعب الذي يواجهه أنه على نفس المستوى".

ويرى سباليتي أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، هو أحد عوامل الخطورة على فريقه: "ريال مدريد الحالي أكثر حسما في لحظات معينة، يستغل المساحات بشكل أفضل لشن هجمات مرتدة ويستطيع تشكيل خطورة في غضون ثلاث ثوان".

وتحدث مدرب روما عن المهاجم المخضرم فرانشيسكو توتي وحظوظه في المشاركة في المباراة: "لقد كان يعاني من مشاكل بدنية ولم يلعب ضد كاربي ولكنه تدرب جيدا بالأمس وإذا قام بذلك اليوم أيضا فإنه قادر على الدخول في التشكيلة الأساسية، إذا دخل ضمن قائمة الـ 18 لاعبا فإنه سيكون قادرا على المشاركة على حسب سير المباراة".

وأشاد سباليتي بزيدان قائلا: "لقد كان نجما كلاعب وهذا سيساعده كثيرا في مسيرته التدريبية، أثق بأنه سيكون مدربا كبيرا لأنه يتمتع بقدرة ذاتية".

