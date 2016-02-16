شيفشينكو ينضم إلى طاقم أوكرانيا التدريبي

المصدر: كييف - د ب أ

انضم نجم كرة القدم الأوكراني الشهير السابق أندري شيفشنكو إلى الطاقم التدريبي لمنتخب بلاده استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2016) المقرر إقامتها في فرنسا.

وقال ميكايل فومينكو المدير الفني للمنتخب الأوكراني اليوم الثلاثاء إن مهمة شيفشنكو 39/ عاما/ الأساسية ستكون مراقبة ومتابعة الفرق المنافسة وتحليل أدائها للطاقم التدريبي للمنتخب الأوكراني.

ويخوض المنتخب الأوكراني فعاليات الدور الأول ليورو 2016 ضمن مجموعة تضم معه منتخبات ألمانيا وبولندا وأيرلندا الشمالية.

ورحب المعلقون والمحللون في أوكرانيا بفكرة الاستعانة بخبرة شيفشنكو الذي حاز الرخصة التدريبية في 2015 عقب اعتزاله اللعب.

وسبق لشيفشكو ، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي عام 2004 ، أن لعب لأندية دينامو كييف الأوكراني وميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وأحرز 48 هدفا في 111 مباراة دولية خاضها مع منتخب بلاده.

