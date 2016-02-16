مغنٍ أميركي ينقذ ريال مدريد من استضافة مباراة برشلونة

انضم الموسيقي الأمريكي بروس سبرينجستين إلى حملة إنقاذ ريال مدريد، بالإعلان عن إقامة حفل غنائي له داخل ملعب سانتياجو بيرنابيو في 21 مايو المقبل، الأمر الذي تنتفي معه إمكانية استضافة معقل الفريق المدريدي لمباراة نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية.

ويعد تأجير ملعب العاصمة الإسبانية لصالح الحفل الغنائي الذي سيقيمه سبرينجستين، في إطار جولته الأوروبية، عذرا مناسبا لريال مدريد حتى لا يستضيف نهائي بطولة كأس الملك على ملعبه.

ومن المقرر أن يقيم الموسيقي الأمريكي ثلاث حفلات في إسبانيا، حيث يستهل أولى حفلاته في القارة الأوروبية في 14 مايو المقبل ببرشلونة ثم يقيم حفلة أخرى بمدينة سابيستيان بعد ذلك التاريخ بثلاثة أيام وأخيرا في مدريد في 21 مايو.

وتقام الحفلات الغنائية على ثلاث ملاعب لكرة القدم: كامب نو معقل برشلونة وأنويتا بمدينة سان سيباستيان وسانتياجو بيرنابيو ملعب ريال مدريد.

وانتفت مع إقامة الحفل الغنائي لسبرينجستين إمكانية استضافة ملعب سانتياجو بيرنابيو لمباراة نهائي كأس ملك أسبانيا يوم السبت 21 مايو المقبل إذا لم يخض اشبيلية نهائي بطولة الدوري الأوروبي في بازل في 18 من نفس الشهر.

وتؤجل المباراة إلى 22 مايو في حال خاض اشبيلية نهائي الدوري الأوروبي.