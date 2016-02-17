الأرجنتيني لافيتزي ينتقل إلى الدوري الصيني

المصدر: بكين - د ب أ

أصبح اللاعب الأرجنتيني ازيكيل لافيتزي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أخر الصفقات الكبرى، التي يعقدها الدوري الصيني للد رجة الأولى.

وأعلن نادي هيبي الصيني الأربعاء أن لافيتزي وافق على الانضمام لصفوفه.

واشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن القيمة المالية للصفقة بلغت 30 مليون دولار.

وينضم لافيتزي لصفوف هيبي بجوار اللاعب الدولي الإيفواري جيرفينيو ولاعب الوسط الكاميروني ستيفان مبيا ونجم منتخب فرنسا تحت 21 عاما جيل كاكوتا.

وانضم جيرفينيو لصفوف هايبي قادما من روما الإيطالي، فيما جاء مبيا من طرابزونسبور التركي في كانون ثان/يناير الماضي.

ولعب كاكوتا لصالح أشبيلية الأسباني قبل الانتقال لهايبي الشهر الجاري.

والتحق لافيتزي، الذي شارك مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2014، بصفوف باريس سان جيرمان عام 2012 قادما من نابولي الإيطالي مقابل 31 مليون دولار.

وانتقل للدوري الصيني خلال الفترة القصيرة الماضية العديد من اللاعبين الكبار مثل البرازيلي الدولي اليكس تيكسيرا (جيانجسو سانينج) والكولومبي جاكسون مارتينيز (جوانجتشو ايفرجراند) ولاعب وسط الميدان البرازيلي راميريز (جيانجسو سانينج) والمهاجم السنغالي ديمبا با (شنغهاي شينهوا) ولاعب وسط الميدان الكولومبي فريدي جوارين.

وتنتهي فترة الانتقالات الحالية في الصين في 26 فبراير الجاري، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في الثالث من أذار/مارس القادم.