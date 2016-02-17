فان غال يستبعد روني من قائمة اليونايتد في "الدوري الأوروبي"

قال نادي مانشستر يونايتد الانجليزي عبر موقعه الرسمي على الانترنت إن قائده واين روني استبعد من تشكيلته المكونة من 18 لاعبا والتي ستسافر إلى الدنمرك لمواجهة ميتيالاند في ذهاب دور 32 من الدوري الأوربي لكرة القدم الخميس.



ونظرا لوجود مانشستر يونايتد في المركز الخامس بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز قال روني مؤخرا إن الفوز بلقب الدوري الأوروبي أو بكأس الاتحاد الانجليزي ربما يمثل تعويضا لتراجع الفريق في الموسم الحالي.



وغاب عن التشكيلة أيضا لاعب الوسط المؤثر مروان فيلايني إلى جانب المدافع ماتيو دارميان الذي أصيب بخلع في الكتف خلال هزيمة فريقه يوم السبت الماضي في الدوري الممتاز أمام سندرلاند 2-1.



واختار مدرب يونايتد الهولندي لويس فان جال تشكيلة يغلب عليها الطابع الشبابي تضم كلا من ريجان بول وجو رايلي وجيمس وير الذين لم يسبق لهم اللعب مع الفريق الأول.



