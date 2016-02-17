ميسي يواصل تحطيم الأرقام ويقود برشلونة للتغلب على خيخون

كسر الأرجنتيني ليونيل ميسي حاجز ال300 هدف في الدوري الأسباني لكرة القدم وأحرز هدفين ليقود فريقه برشلونة إلى فوز ثمين 3 / 1 على مضيفه سبورتنج خيخون الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وتأجلت هذه المباراة بين الفريقين من قبل بسبب مشاركة برشلونة في بطولة كأس العالم للأندية باليابان والتي فاز الفريق بلقبها في ديسمبر الماضي.

وواصل الثنائي الهجومي المكون من ميسي والأوروجوياني لويس سواريز تألقهما ، وقادا برشلونة إلى فوز جديد ليحكم الفريق الكتالوني قبضته على صدارة جدول المسابقة فيما عاد خيخون إلى سجل النتائج المتذبذبة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي في مبارياته بالمسابقة موسعا الفارق مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني إلى ست نقاط ومع ريال مدريد صاحب المركز الثالث إلى سبع نقاط.

وتجمد رصيد خيخون عند 23 نقطة في المركز السادس عشر بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ميسي في الدقيقتين 25 و32 مقابل هدف واحد سجله كارلوس كاسترو في الدقيقة 27 .

ورفع ميسي بهذا رصيده إلى 15 هدفا في المسابقة هذا الموسم كم رفع رصيده إلى 301 هدف على مدار تاريخ مشاركاته في الدوري الأسباني ليبدأ المئوية الرابعة لأهدافه في المسابقة ويعزز موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الأسباني عبر التاريخ.

وفي الشوط الثاني ، أهدر سواريز ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 62 ولكنه صحح الخطأ وسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 67 ليرفع رصيده إلى 24 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق ثلاثة أهداف أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.

وأحكم برشلونة قبضته على مجريات اللعب في المباراة منذ الدقيقة الأولى من خلال التمريرات المتقنة المتتالية ولكنه لم يشكل أي خطورة على مرمى خيخون في الدقائق الأولى.

في المقابل ، اعتمد خيخون بشكل واضح على المرتدات السريعة ومن إحداها سدد أليخاندرو دياز كرة قوية زاحفة من حدود منطقة الجزاء في اتجاه الزاوية البعيدة على يسار الحارس في الدقيقة التاسعة ولكن الكرة مرت خارج القائم.

ولم يتغير الحال في الدقائق التالية حيث واصل برشلونة هيمنته على مجريات اللعب من خلال الاستحواذ على الكرة والتمريرات المتقنة ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى.

وكسر برشلونة حاجز الصمت في المباراة بهجمة خطيرة في الدقيقة 20 مرر منها البرازيلي نيمار الكرة بينية إلى زميله المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز ليضعه في مواجه المرمى ولكن تسديدة سواريز ارتطمت بحارس المرمى وخرجت لركنية لم تستغل جيدا.

ولكن الحارس لم يستطع التصدي للتسديدة الصاروخية الزاحفة التي أطلقها ميسي بيسراه من خارج قوس منطقة الجزاء في الدقيقة 25 على يمين الحارس ليسجل ميسي هدف التقدم لبرشلونة.

ولكن فرحة برشلونة بالهدف لم تدم طويلا حيث استغل خيخون هجمة مرتدة سريعة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 27 .

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية ماكرة لعبها أليخاندرو دياز من الناحية اليسرى وقابلها كارلوس كاسترو المندفع في الناحية الأخرى داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة على يسار التشيلي كلاوديو برافو حارس مرمى برشلونة ليكون هدف التعادل.

ولم يتأخر برشلونة في الرد حيث سجل ميسي هدفه الثاني في الدقيقة 31 ليقود برشلونة إلى التقدم مجددا.

وجاء الهدف من هجمة سريعة منظمة وصلت منها الكرة إلى سواريز داخل منطقة الجزاء ليعيدها خلفية زاحفة إلى ميسي بوسط منطقة الجزاء فلم يتردد ميسي في تسديدها قوية في سقف المرمى.

وعاند الحظ برشلونة في الدقيقة 33 لتضيع فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثالث وذلك اثر هجمة سريعة منظمة مرر منها سواريز الكرة خلفية مجددا إلى ميسي المندفع داخل حدود منطقة الجزاء حيث سدد الكرة قوية بيسراه وتصدى لها الحارس لترتد إلى نيمار الذي هيأها لنفسه وسددها بيمناه ماكرة في الزاوية البعيدة على يسار الحارس لكن الكرة ارتطمت بالزاوية وضاعت الفرصة الذهبية.

وسعى خيخون لمبادلة برشلونة الهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ولكن ظل التفوق لبرشلونة حتى انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 2 / 1 .

واستأنف برشلونة ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني ولكن الحظ عاند الفريق في أكثر من هجمة خطيرة في الدقائق الأولى من هذا الشوط فيما واصل خيخون الاعتماد على المرتدات السريعة.

وسدد عمر ماسكاريل لاعب وسط خيخون كرة قوية مباغتة من مسافة بعيدة في الدقيقة 55 ولكن برافو أمسك الكرة بثبات.

وكاد برشلونة يحرز الهدف الثالث في الدقيقة التالية اثر تمريرة ساقطة من ميسي إلى سواريز داخل منطقة الجزاء فشل الدفاع في إبعادها ولعبها سواريز ساقطة أيضا لتمر من فوق الحارس قبل أن يبعدها الدفاع لكنها تهيأت لنيمار مجددا في وسط منطقة الجزاء حيث لعبها خلفية مزدوجة ولكن الكرة مرت خارج المرمى.

وسقط ألان خليلوفيتش نجم خيخون داخل منطقة جزاء برشلونة مدعيا التعرض للإعاقة في الدقيقة 58 ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وفي المقابل ، أسفر ضغط برشلونة عن ضربة جزاء في الدقيقة 61 اثر هجمة سريعة سقط على اثرها نيمار المندفع بالكرة نتيجة تدخل من الحارس.

وأنذر الحكم اللاعب خورخي ميري من خيخون للاحتجاج على احتساب ضربة الجزاء.

وسدد سواريز ضربة الجزاء على يمين الحارس في الدقيقة 62 ولكن الحارس تصدى للكرة قبل أن يشتتها الدفاع.

وسقط ميسي في الدقيقة التالية داخل منطقة الجزاء اثر دفعة من أحد لاعبي خيخون ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وصحح سواريز وضعه وعوض فريقه عن ضربة الجزاء التي أهدرها بتسجيل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 67 .

وجاء الهدف اثر تمريرة لعبها أليكس فيدال من الناحية اليمنى إلى سواريز الذي تلاعب بمدافعي خيخون داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة ماكرة في الزاوية البعيدة لترتطم بالحافة الداخلية للقائم الأيمن وتكمل طريقها إلى داخل المرمى.

وعاند الحظ برشلونة في الدقيقة 71 اثر تمريرة عرضية لعبها ميسي من الناحية اليمنى وقابلها أردا توران الخالي من الرقابة بجوار القائم الأيمن للمرمى بتسديدة مباشرة ولكن الكرة ذهبت بجوار القائم الأيسر مباشرة.

وواصل برشلونة محاولاته الهجومية في الدقائق التالية وإن تراجعت حدة الخطورة في هجمات الفريق.

ونال سيرخيو بوسكيتس إنذارا في الدقيقة 78 للخشونة ليتأكد غيابه عن صفوف برشلونة في المباراة التالية.

ودفع لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بلاعبه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو في الدقيقة 80 بدلا من بوسكيتس.

ولم يختلف الحال في الدقائق الأخيرة من المباراة رغم التغييرات التي أجراها الفريقان في صفوفهما لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لبرشلونة.