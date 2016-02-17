هيدينك: هدف ميكيل أبقى فرصنا حية

قال جوس هيدينك المدير الفني المؤقت لفريق تشيلسي الإنجليزي إن الهدف الذي أحرزه الفريق خلال المباراة التي انتهت بهزيمته أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 1 / 2 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، يعني تساوي فرص الفريقين في انتزاع بطاقة التأهل خلال مباراة الإياب المقررة في لندن في التاسع من مارس المقبل.

وسجل جون أوبي ميكيل هدف تشيلسي الوحيد بعد أن تقدم النجم زلاتان إبراهيموفيتش لسان جيرمان من ضربة حرة ، ثم سجل إديسون كافاني هدف الفوز للفريق الفرنسي قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة.

ويرى هيدينك أن هذا الهدف يعد أكثر من الكافي لتعزيز فرصة فريقه في انتزاع بطاقة التأهل.

وقال هيدينك "أرى أن الفرص لا تزال متساوية. بالطبع الهزيمة لا تكون جيدة ولا تخلف شعورا لطيفا ولكن يجب تذكر أن المواجهة من مباراتين."

وأضاف " التسجيل خارج الأرض جيد دائما وقد نجحنا في ذلك. قدمنا أداء جيدا وأظهرنا تنظيما دفاعيا رائعا. والأهم من ذلك أننا شكلنا خطورة على المنافس رغم أننا لم نستغل أربع أو خمس فرص حقيقية.. الهزيمة ليست مأساوية ، فالخسارة 1 / 2 تعني أننا لم نفقد الفرصة."