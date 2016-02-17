يورجن كلوب يعود إلى ألمانيا

يتطلع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي إلى تحقيق أكبر استفادة من خبرته بفرق الدوري الألماني عندما يقود فريقه أمام أوجسبورج الخميس في ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتعد المواجهة المقررة على ملعب "أوجسبورج أرينا" واحدة من أبرز المباريات ال15 المقررة ضمن جولة الذهاب غدا الخميس ، والتي تشهد أيضا لقاء أشبيلية الأسباني مع ضيفه مولده النرويجي ومانشستر يونايتد الإنجليزي أمام مضيفه متيولاند الدنماركي وفيورنتينا الإيطالي أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي.

كذلك تشهد المباراة العودة الأولى لكلوب ، المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند ، إلى ألمانيا منذ أن انتقل لتدريب ليفربول في أكتوبر الماضي.

وواجه كلوب فريق أوجسبورج عشر مرات خلال مشواره التدريبي مع ماينز وبوروسيا دورتموند ، حقق خلالها انتصارين فقط مقابل خمس هزائم وثلاثة تعادلات ، وقد شدد مساعده بيتر كرافيتز على أهمية عدم الاستهانة بالفريق البافاري.

ويحتل أوجسبورج المركز الرابع عشر في الدوري الألماني (بوندسليجا) حاليا لكنه كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس ليتأهل هذا الموسم إلى بطولة الدوري الأوروبي ، التي تشهد غدا أول صدام بين ليفربول وأوجسبورج.

وقال كرافيتز في تصريحات نشرها موقع ليفربول على الإنترنت أمس الثلاثاء "إننا ندرك أنه فريق يعمل بجدية شديدة ، إنه متماسك للغاية في الدفاع وسريع في الهجوم على المنافس ويمتلك فكرا محددا."

واضاف "يمكن أن يعتبر البعض المواجهة سهلة بالنسبة لنا بالنظر إلى النتائج السابقة ، لكنني أؤكد أن المواجهة لن تكون سهلة.. إنها مباراة مهمة بالنسبة لهم وتعتبر بمثابة مواجهة تاريخية لهم أمام ليفربول. إنها ستكون تحديا كبيرا بالنسبة لنا."

أما اشبيلية ، فيتطلع إلى التقدم خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الأوروبي للموسم الثالث على التوالي عندما يستضيف مولده النرويجي ، بينما يستضيف فياريال فريق نابولي الإيطالي فالنسيا ، الذي يدربه المدير الفني جاري نيفيل ، مع فريق رابيد فيينا النمساوي.

وحقق فالنسيا انتصارا مثيرا على إسبانيول في الدوري الأاسباني يوم السبت الماضي ليخفف الضغوط الواقعة على نيفيل المدافع السابق للمنتخب الإنجليزي وفريق مانشستر يونايتد ، والذي حقق بداية متذبذبة في مشواره التدريبي بالدوري الاسباني.

وقال داني باريخو قائد فريق بلنسية "الفوز على إسبانيول كان مهما بالنسبة لنا. والآن نود مواصلة هذه الروح الإيجابية في مباراة الخميس أمام رابيد فيينا."

واستبعد لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد النجم واين روني من قائمة الفريق لمباراة متيولاند واستدعى اللاعبين الشبان ويل كين وريجان بول وجو ريلي وجيمس واير ، علما بأن أيا منهم لم يشارك حتى الآن مع الفريق الأول.

وحذر مروان فيلايني لاعب خط وسط مانشستر يونايتد زملائه من الإفراط في الثقة قائلا في تصريحات نشرها موقع مانشستر يونايتد أمس الأول الاثنين "إنه فريق تنافسي للغاية حيث يتطلع إلى الفوز لإظهار قدراته."

أما نابولي فيتطلع إلى مصالحة جماهيره بعد أن خسر صدارة الدوري الإيطالي لصالح يوفنتوس ، بعد أن فاز الأخير عليه 1 / صفر يوم السبت الماضي.

وقال ماوريسيو ساري المدير الفني لنابولي "إننا نحاول تناسي الهزيمة بأقصى سرعة ونحن محظوظون بخوض مباراة الخميس (أمام فياريال) في أسبانيا ، حيث أنها تشكل عودة سريعة للملعب."

وتشهد جولة الذهاب أيضا لقاء بوروسيا دورتموند مع ضيفه بورتو البرتغالي وباير ليفركوزن الألماني مع مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي وشالكه الألماني مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني وجالطه سراي التركي مع ضيفه لاتسيو الإيطالي وأتلتيك بيلباو الاسباني مع مضيفه مارسيليا الفرنسي.

