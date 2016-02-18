إسبانيا تستعد لـ"يورو 2016" بمواجهة البوسنة وكوريا

اعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم الخميس ان منتخب بلاده، بطل النسختين الاخيرتين من كأس اوروبا، سيلتقي مع البوسنة في 29 مايو في سويسرا وكوريا الجنوبية في النمسا في الاول من يونيو، وذلك ضمن الاستعدادت لنهائيات كأس اوروبا 2016 المقررة في فرنسا الصيف المقبل.



واعلن الاتحاد الاسباني برنامج استعدادات المنتخب الوطني الذي سيتخذ من منطقة ليل دي ري مقرا له في كأس اوروبا، ويتضمن مباراة ثالثة لم يحدد طرفها ستكون في السابع من حزيران/يونيو في اسبانيا قبل السفر الى فرنسا.



وكانت اسبانيا اعلنت عن مباراتين وديتين الشهر المقبل ضد ايطاليا ورومانيا في 24 و27 مارس على التوالي.



وتخوض اسبانيا النهائيات ضمن المجموعة الرابعة الى جانب تشيكيا وتركيا وكرواتيا.



وكانت اسبانيا توجت بطلة لاوروبا عامي 2008 و2012 وهي ستبدأ الدفاع عن لقبها في 13 حزيران/يونيو في تولوز عندما تلتقي مع تشيكيا.

