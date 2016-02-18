تيفيز يقود بوكا جونيورز إلى فوزه الأول

قاد اللاعب الدولي المخضرم كارلوس تيفيز فريقه بوكا جونيورز لتحقيق فوز ثمين، الأربعاء، بهدف دون رد في ضيافة منافسه سان مارتين ضمن منافسات المرحلة الثالثة من مسابقة الدوري الأرجنتيني.

وسجل تيفيز هدف المباراة الوحيد، بعد أن قدم أداء راقيا في الشوط الأول من اللقاء، لينهي فترة من العقم التهديفي لازمته خلال ست مباريات، من بينها مباريات في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وعانى بوكا جونيورز، صاحب لقب بطولتي الدوري والكأس في الموسم الماضي، في بداية مشواره في الموسم الجاري، حيث تجرع هزيمة برباعية نظيفة على يد سان لورينزو في بطولة كأس السوبر، ثم تعادل سلبيا بدون أهداف أمام تيمبرلي المتواضع في المرحلة الأولى من الدوري الأرجنتيني، قبل أن يخسر على ملعبه أمام الصاعد حديثا اتلتيكو توكومان بهدف نظيف.

وحصد بوكا جونيورز أربع نقاط حتى الآن في منافسات المجموعة الثانية من المسابقة الأرجنتينية التي يتربع على قمتها كل من الدوسيفي (6 نقاط) واتلتيكو توكومان (6 نقاط) ولانوس (6 نقاط).

وفي مباراة أخرى، تغلب نيويلز أولد بويز على منافسه ريسينج بخماسية نظيفة، ليتمكن من الهروب من قاع المجموعة الثانية بعد أن نجح في حصد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم.

وأحرز أهداف نيويلز أولد بويز اللاعبون ماكسميليانو رودريجيز (هدفين) وايمانويل انسوا ولويس ادفينكولا بواقع هدف واحد لكل منهما، وداميان شميدت لاعب ريسينج، بالخطأ في مرماه.

وفي المجموعة الثانية أيضا، فاز ديفنسا خوستيسيا (4 نقاط) 4 / 1 على منافسه اتلتيكو رافايلا (3 نقاط) بأقدام اللاعبين توماس مارتينيز وفابيان بورداجاراي واوخينيو انسالدو ونيكولاس ستيفانيلي، فيما سجل الهدف الوحيد لرافايلا اللاعب جابرييل جراسياني.

وحقق روساريو سنترال، في المجموعة الأولى، العلامة الكاملة، بعد أن فاز في مباراته الثالثة على التوالي في البطولة على مضيفه اندبيندينتي، ليجمع في جعبته تسع نقاط وضعته على قمة جدول الترتيب.

ويستقبل ريفر بليت (3 نقاط)، في المجموعة الأولى، ضيفه جودي كروز (نقطة واحدة) اليوم الخميس في ختام منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الأرجنتيني.

ويتم تحديد هوية بطل المسابقة على ضوء نتيجة المواجهة التي ستجمع بين الفريقين صاحبا المركز الأول في كل مجموعة.