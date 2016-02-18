ريال مدريد يعود من روما بهدفين

المصدر: روما - د ب أ

وضع ريال مدريد الأسباني أكثر من مجرد قدم في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه روما الإيطالي الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

واستأنف الريال انطلاقته الأوروبية الرائعة في الموسم الحالي على عكس مسيرته المهتزة في الدوري الأسباني وقطع أكثر من 90 بالمئة من الطريق غلى دور الثمانية بالفوز الثمين خارج ملعبه.

وأصبح الفريق بحاجة إلى الفوز أو التعادل أو الهزيمة بفارق هدف واحد على ملعبه إيابا ليتأهل رسميا إلى دور الثمانية بعدما أهدر روما فرصة ذهبية للخروج بنتيجة أفضل في مباراة اليوم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو والبديل خيسي رودريجيز هدفي اللقاء في الدقيقتين 57 و86 ليقترب الريال صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة (عشرة ألقاب) من دور الثمانية بشكل كبير.

وبدأ الريال المباراة بمحاولات هجومية مكثفة بغية هز الشباك مبكرا ولكنه اصطدم بالدفاع المنظم من روما.

وشن المصري محمد صلاح هجمة مرتدة سريعة لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة ولكن دفاع الريال ضغط على لاعبي روما لتضيع الفرصة.

ورد رونالدو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة ولكن الكرة مرت خارج القائم الأيسر.

وعاد صلاح لشن هجمة سريعة لروما في الدقيقة 11 وتفوق في السرعة على البرازيلي مارسيلو قبل أن يخرج الاخير الكرة لضربة ركنية لم تستغل جيدا.

وتبادل صلاح الكرة مع دييجو بيروتي في الدقيقة 13 وكان صلاح في طريقه للانفراد بحارس الريال ولكن المدافع العملاق سيرخيو راموس تدخل في الوقت المناسب وقطع الكرة قبل صلاح.

وشهدت الدقيقة 16 هجمة أخرى سريعة لروما مرر منها بيروتي الكرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى وقابلها ستيفان الشعراوي بتسديدة مباشرة وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى ولكن الكرة ذهبت عاليا.

وساعدت شجاعة صلاح وتحركات بيروتي ورادجا ناينجولات والشعراوي فريق روما على مبادلة ضيفه الهجمات في الدقائق التالية ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين.

بمرور الوقت ، فرض الريال سيطرته على مجريات اللعب في وسط هذا الشوط واستغل مارسيلو تمريرة ساقطة لعبها رونالدو من الناحية اليسرى في الدقيقة 33 ووصلت للنجم البرازيلي داخل حدود منطقة الجزاء ليلعب الكرة قوية في اتجاه الزاوية البعيدة ولكن الكرة مرت خارج القائم الأيسر للمرمى.

ولكن سرعان ما استعاد روما اتزانه وعاد لمبادلة ضيفه الهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وشكل بعض الخطورة لكن الحظ عانده لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

واستأنف الفريق محاولاتهما الهجومية مع بداية الشوط الثاني وإن كان التفوق لروما في بداية هذا الشوط حيث ضغط على دفاع الريال وشكل خطورة حقيقية.

وتدخل الكوستاريكي كيلور نافاس في الوقت المناسب لقطع الكرة من أمام الشعراوي شبه المنفرد اثر هجمة سريعة لروما في الدقيقة 55 .

واستغل رونالدو هجمة مرتدة سريعة وسجل هدف التقدم للريال في الدقيقة 57 .

وجاء الهدف اثر تمريرة من مارسيلو إلى رونالدو الذي انطلق بالكرة في حراسة أليساندرو فلورينزي ثم راوغ فلورينزي على حدود منطقة الجزاء قبل أن يلعب الكرة لولبية في الزاوية العليا البعيدة على يسار الحارس لتسكن المرمى معلنة تقدم الريال.

ولعب البوسني إدين دزيكو في الدقيقة 63 بدلا من الشعراوي لتنشيط هجوم روما فيما لعب ماتيو كوفاسيتش في صفوف الريال بدلا من إيسكو.

وأهدر صلاح فرصة ثمين لتحقيق التعادل عندما وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66 لكنه لعبها ضعيفة في يد نافاس تحت ضغط المدافعين.

وعاند الحظ صلاح في الدقيقة 71 عندما انطلق بالكرة في حراسة مدافعي الريال ثم مرر الكرة عرضية ولكن الدفاع أبعدها من أمام المرمى قبل دزيكو المتحفز.

وهيأ دزيكو الكرة لزميله وليام فانكور على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة التالية ليطلقها فانكور صاروخية ولكن خارج القائم الأيسر.

ورد الريال بهجمة خطيرة في الدقيقة الالية عندما لعب الكولومبي جيمس رودريجيز كرة عرضية عالية من الناحية اليمنى قابلها رونالدو بضربة رأس لتعبر الكرة حارس المرمى ولكنها خرجت بجوار القائم الأيسر.

وسقط رونالدو داخل منطقة الجزاء اثر هجمة خطيرة للريال في الدقيقة 76 ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وبعد عدة فرص ضائعة من الريال ، رد روما بهجمة سريعة أسفرت عن فرصة خطيرة للفريق في الدقيقة 79 ولكن دزيكو أنهاها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى جوار المرمى.

وأهدر صلاح أخطر فرصة للريال في الدقيقة 83 عندما وصلت إليه الكرة داخل حدود المنطقة ولكنه فشل في السيطرة عليها رغم خلوه من الرقابة لتذهب الكرة في يد نافاس.

ونال سيرخيو راموس إنذارا في الدقيقة 85 للخشونة مع صلاح.

ودفع روما ثمن الفرص التي أهدرها غاليا عندما انطلق البديل خيسي رودريجيز بالكرة في الدقيقة 86 ثم سددها زاحفة من بين عدد من لاعبي روما في اتجاه الزاوية البعيدة لتستقر الكرة في المرمى على يمين الحارس.

وباءت محاولات روما اليائسة في الدقائق الأخيرة بالفشل لينتهي اللقاء بفوز الريال واقترابه كثيرا من دور الثمانية.

