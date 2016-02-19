أشبيلية يقترب من التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

وضع أشبيلية الأسباني (حامل اللقب) قدما في دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما سحق ضيفه مولده النرويجي 3 / صفر في ذهاب الدور الـ32 للمسابقة الخميس.

وأسفرت باقي المباريات عن فوز بوروسيا دورتموند الألماني 2 / صفر على بورتو البرتغالي، ومتيولاند الدنماركي على ضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي 2 / 1، وفياريال الأسباني على نابولي الإيطالي 1 / صفر، واندرلخت البلجيكي على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بنفس النتيجة، وسانت ايتيان الفرنسي على الفرنسي على ضيفه بازل السويسري 3 / 2، فيما تعادل فيورنتينا الإيطالي مع ضيفه توتنهام الانجليزي .1/1

وسجل فيرناندو يورينتي الهدفين الأول والثاني لأشبيلية في الدقيقتين 35 و49، فيما تكفل كيفن جامييرو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة .72

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، انتزع بوروسيا دورتموند فوزا ثمينا 2 / صفر من ضيفه بورتو.

وتقدم دورتموند بهدف مبكر حمل توقيع لوكاس بيسزتشك في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف ماركو ريوس الهدف الثاني في الدقيقة 71، ليقترب الفريق الألماني كثيرا من التأهل للدور المقبل.

واقتنص فياريال فوزا صعبا 1 / صفر من ضيفه نابولي في الدقائق الأخيرة.

ويدين الفريق الأسباني بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه دينيس سواريز الذي سجل هدف المباراة الوحيد قبل النهاية بثماني دقائق، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة التي ستقام بملعب سان باولو معقل نابولي.

وسقط فيورنتينا في فخ التعادل الإيجابي 1/1 مع ضيفه توتنهام.

وبادر ناصر الشاذلي بالتسجيل لتوتنهام في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فيديركو بيرنارديسكي لفيورنتينا في الدقيقة .59

وحقق متيولاند الدنماركي مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 2 / 1 على مانشستر يونايتد الانجليزي.

وتقدم الهولندي ممفيس ديباي ليونايتد في الدقيقة 37، قبل أن يرد متيولاند بهدفين عن طريق بيون سيستو أوناتشو في الدقيقتين 44 و.77