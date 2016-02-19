بلاتر يرفض دعم أي من مرشحي رئاسة فيفا

قال سيب بلاتر، إنه لن يدعم أي مرشح في انتخابات لخلافته في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، رغم أن أربعة من المرشحين الخمسة تحدثوا إليه عن ملفات ترشحهم.

وستجري انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي - المبتلى بفضيحة فساد أسفرت عن صدور لائحة اتهام في الولايات المتحدة ضد العديد من مسؤوليه - في 26 فبراير الجاري.

ولم يترشح بلاتر الذي عوقب بالإيقاف ثماني سنوات بداعي انتهاك لوائح القيم بالفيفا.

وقال بلاتر لمحطة آر.إم.سي الفرنسية: "أربعة من المرشحين الخمسة تحدثوا إلي. لا يمكنني دعم أي مرشح وهذا غير ممكن".

وأضاف أن بعض الاتحادات الوطنية سألته عن مرشحه المفضل لكنه لم يحدد شخصا بعينه وطالب كل اتحاد بالتصويت لمن يراه مناسبا.

وتصب التوقعات في مصلحة الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي وجياني إنفانتينو الأمين العام للاتحاد الأوروبي.

والمرشحون الآخرون هم الأمير الأردني علي بن الحسين والفرنسي جيروم شامبين ورجل الأعمال الجنوب إفريقي طوكيو سيكسويل.