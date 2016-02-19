بوغبا: لا أحد يبهرني كما يفعل توماس مولر

أعرب الفرنسي بول بوغبا نجم خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم عن إعجابه بمستوى توماس مولر نجم بايرن ميونيخ الألماني قبل المباراة المقررة بين الفريقين الأسبوع المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال بوغبا 22/ عاما/ ، في مقابلة تبثها شبكة "سكاي سبورتس" الجمعة ، إن بايرن فريق مثير للغاية ويمكنه الظهور بشكل أفضل وأخطر ولكنه أكد أن أكثر من يبهره في هذا الفريق هو مولر.

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء على ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالية ثم يلتقيان في 16 مارس المقبل بمدينة ميونيخ إيابا.

وقال بوغبا إن مولر لاعب فعال بشكل هائل كما يكون حاضرا دائما في الكرات الصعبة والمواقف العصيبة كما يظهر خطورته بشكل مفاجئ سواء مع بايرن او المنتخب الألماني ليصنع الفارق في مباريات كل من الفريقين.

وأوضح بوغبا أن زميله الألماني سامي خضيرة من العناصر المهمة أبضا في صفوف يوفنتوس لأنه يمثل مصدر إزعاج دائم للمنافسين بفضل تمريراته المتقنة والسخية كما يلعب دورا كبيرا في تنظيم وتنسيق الأداء بين لاعبي الفريق