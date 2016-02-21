دورتموند يصعق ليفركوزن ويواصل مطاردة بايرن

واصل بوروسيا دورتموند ملاحقته لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بالفوز الثمين 1 / صفر على مضيفه باير ليفركوزن الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وانتزع دورتموند فوزا ثمينا للغاية على ليفركوزن في عقر داره ليرفع رصيده غلى 51 نقطة في المركز الثاني ويحافظ على فارق الثماني نقاط التي تفصله عن بايرن المتصدر فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 35 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط امام بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويدين دورتموند بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى نجم هجومه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي استأنف ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 64 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكانت المباراة توقفت لعدة دقائق بقرار من الحكم فيليكس زواير الذي أدار اللقاء وسط احتجاجات لاعبي ليفركوزن ومديرهم الفني روجر شميت على هدف التقدم لدورتموند.

واحتج لاعبو ليفركوزن ومدربهم على الحكم بدعوى أنه سمح لدورتموند بلعب الضربة الحرة التي جاء منها الهدف على بعد عدة أمتار من مكان وقوع الخطأ ليسجل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدف التقدم لدورتموند.

وبعد تسع دقائق من توقف المباراة في الدقيقة 65 ، استأنف الفريقان المباراة.