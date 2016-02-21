زيدان: ريال مدريد لم يخرج من سباق الدوري

المصدر: ملقا - د ب أ

قال زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني لكرة القدم ان فريقه لم يخرج من المنافسة على لقب الدوري الأسباني هذا الموسم بعد التعادل مع ملقة 1 / 1 الاحد.

وفشل ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري منذ عام .2012

وقال زيدان :" لم نخرج من سباق المنافسة على اللقب. لقد فقدنا نقطتين فقط".

وأضاف :" لا تزال هناك 13 مباراة متبقية من عمر الدوري وقد يفقد المنافسون بعض النقاط. علينا فقط أن نستمر في القتال".

وأكد :" حقيقة، لا أريد التفكير باننا لعبنا بشكل سيء. اتيحت لنا العديد من الفرص لتسجيل الأهداف حتى نهاية المباراة".

في الوقت نفسه، قال إيمليو بوتراجينيو مدير ريال مدريد :"كانت مباراة متكافئة. خلقنا فرصا جيدة لافتتاح التسجيل لكننا لم نستغلها بالشكل المطلوب".

وأضاف :" أصبح الحصول على لقب الدوري صعبا ولكن علينا ان نواصل المشوار. لا تزال هناك العديد من المباريات المتبقية".

