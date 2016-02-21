سباليتي يبعد توتي عن لقاء باليرمو بسبب الانتقادات

استبعد لوتشيانو سباليتي، مدرب روما خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد، قائد الفريق المخضرم فرانشيسكو توتي بعد الانتقادات التي وجهها له الأخير حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

وكشف موقعا صحيفتي "لا غازيتا ديلو سبورت" و"كورييري ديلو سبورت" أن سباليتي طلب من توتي مغادرة الفريق قبل المباراة مع باليرمو المقررة مساء اليوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين.

وأشارت "لا غازيتا" الى ان توتي غادر الى منزله فعلا بعد توجيه التحية الى زملائه.

وكان توتي (39 عاما) انتقد في مقابلة مع محطة "راي" بثت السبت سباليتي الذي لا يشركه كثيرا في المباريات.

وقال توتي في المقابلة: "أشعر بأنني ما زلت لاعب كرة قدم واريد ان العب. اصابتي انتهت وانا بحال حيدة، واذا لم العب فان الامر مرتبط بخيار المدرب فقط".

وتابع: "عقدي ينتهي في يونيو وسأرى ماذا يمكن ان يحدث لانه لا يمكنني البقاء هكذا. اشعر بالضيق، وكذلك الاشخاص الذين حولي".

واضاف توتي ردا على علاقته بالمدرب: "علاقتي بسباليتي؟ أقول له مرحبا ومساء الخير، لكن يجب ان أحترمه كشخص وكمدرب. ولكن صحيح انني كنت أفضل ان لا يقول عني أمورا قرأتها في الصحف".

وامضى توتي طوال مسيرته في صفوف روما، وبدأ مشواره معه في بطولة الدوري عام 1993، ولكنه لا يشارك كثيرا في هذه الفترة، وخصوصا منذ تولي سباليتي تدريب الفريق الشهر الماضي خلفا للفرنسي رودي غارسيا.

ويحتل روما، وصيف بطل الموسم الماضي، المركز الخامس في الدوري حاليا برصيد 57 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر.