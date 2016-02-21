ملقا يخدم برشلونة بإيقاف انتصارات ريال مدريد

أسدى ملقة خدمة كبيرة لبرشلونة حامل اللقب والمتصدر واتلتيكو مدريد الثاني بإجباره ضيفه العملاق ريال مدريد على الاكتفاء بالتعادل معه 1-1 الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويشكل هذا التعادل المخيب ضربة قاسية لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي لم يرتق الى المستوى المأمول في هذه المباراة لأن ملقة كان الطرف الافضل وحتى إن الهدف الذي سجله النادي الملكي عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو جاء من تسلل.

وأصبح ريال متخلفا بفارق 9 نقاط عن غريمه الازلي برشلونة الذي فاز السبت على لاس بالماس (1-2)، كما ستكون الفرصة متاحة امام اتلتيكو للابتعاد بفارق ثلاث نقاط عن جاره اللدود في حال فوزه لاحقا على فياريال في قمة المرحلة، وذلك قبل دربي العاصمة الذي يجمع الجارين السبت المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وعانى النادي الملكي الامرين امام ملقة الذي كان الطرف الافضل في الشوط الاول لكنه لم ينجح في ترجمة الفرص التي سنحت له فدفع الثمن في الدقيقة 33 عندما افتتح رونالدو التسجيل بكرة رأسية اثر ركلة حرة نفذها الالماني توني كروس.



وقد أظهرت الاعادة ان رونالدو كان في موقع تسلل واضح عندما حول الكرة برأسه في شباك الحارس الكاميروني كارلوس كاميني الذي لعب دور البطل بعد ثوان عندما وقف في وجه النجم البرتغالي وحرمه من الهدف الثاني بعدما تصدى لركلة جزاء انتزعها الاخير بنفسه من البرازيلي روبسون ويليغتون (36)، حارما نجم النادي الملكي من هدفه الثالث والعشرين في الدوري هذا الموسم.

واعطت ركلة الجزاء الضائعة دفعا معنويا لملقة الذي استعاد افضليته الميدانية حتى تمكن من ادراك التعادل في الدقيقة 66 بهدف من راوول ريدال الذي وصلته الكرة من عرضية لويليغتون.

وحاول ريال بعدها استعادة تقدمه لكنه عجز عن الوصول الى شباك كاميني، ليكتفي في نهاية المطاف بالتعادل الثاني له بقيادة زيدان مقابل 5 انتصارات، والاول كان في المرحلة الحادية والعشرين على ارض ريال بيتيس بنتيجة 1-1 ايضا.

وفي مباراة اخرى، اهدر اشبيلية الخامس نقطتين بتعادله مع مضيفه رايو فايكانو 2-2.

وسجل الانغولي ماوشو غونسالفيش (43) والفنزويلي نيكولاس فيدور ميكو (62) لرايو فايكانو، والفرنسي ستيفن نزونزي (10) وفيسنتي ايبورا (20) لاشبيلية.

ورفع اشبيلية رصيده الى 41 نقطة، ورايو فايكانو الى 25 نقطة في المركز السادس عشر.