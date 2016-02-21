هازارد يستعرض أمام لاعبي مانشستر سيتي

المصدر: لندن - د ب أ

سجل المهاجم البلجيكي إيدن هازارد هدفا وصنع ثلاثة أهداف ليقود تشيلسي إلى دور الثمانية في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الكبير 5 / 1 على مانشستر سيتي الأحد في دور الستة عشر بالمسابقة.

وقلب ويستهام تأخره بهدف إلى فوز ساحق 5 / 1 على مضيفه بلاكبيرن اليوم ليلحق بقافلة المتأهلين إلى دور الثمانية للمسابقة كما لحق به كريستال بالاس بالتغلب على مضيفه توتنهام 1 / صفر.

على استاد "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن ، لقن تشيلسي ضيفه مانشستر سيتي درسا قاسيا وتغلب عليه بنتيجة كبيرة 5 / 1 التي كان من الممكن أن تتضاعف وسط التفوق التام لأصحاب الرداء الأزرق خلال هذه المباراة ليستحق الفريق اللندني العبور إلى دور الثمانية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم تشيلسي بهدف سجله الأسباني دييجو كوستا بضربة رأس في الدقيقة 35 وتعادل الفرنسي فاوبالا لمانشستر سيتي في الدقيقة 37 .

وفي الشوط الثاني ، أحرز البرازيلي ويليان وجاري كاهيل هدفين آخرين لتشيلسي في الدقيقتين 48 و53 .

ونال هازارد المكافأة المناسبة على مجهوده الرائع في المباراة حيث صنع الأهداف الثلاثة الأولى لفريقه قبل أن يحرز بنفسه الهدف الرابع للفريق من ضربة حرو في الدقيقة 67 .

وفي المقابل ، أهدر البرازيلي أوسكار فرصة إحراز الهدف الخامس وأضاع ضربة جزاء سددها في الدقيقة 75 وتصدى لها الحارس لكن أوسكار نجح في تعويض فريقه عن هذا ومرر الكرة العرضية التي قابلها برتراند تراوري بضربة رأس رائعة لتكون الهدف الخامس للفريق في الدقيقة 89 .

وفي مباراة أخرى اليوم ، بادر بلاكبيرن بهز الشباك عن طريق بن مارشال في الدقيقة 20 ولكن الرد جاء قاسيا من ويستهام بخماسية سجلها النيجيري فيكتور موسيس في الدقيقة 26 والفرنسي ديمتري بايت في الدقيقتين 36 و90 والنيجيري إيمانويل إيمينيكي في الدقيقتين 64 و85 .

وشهدت المباراة طرد كريس تايلور لاعب بلاكبيرن في الدقيقة 55 لنيله الإنذار الثاني في المباراة وشيخو كوياتي لاعب ويستهام في الدقيقة 75 .

وتأهل كريستال بالاس لدور الثمانية أيضا بالتغلب على مضيفه توتنهام بهدف أحرزه مارتين كيلي في نهاية الشوط الأول.

وبهذا ، حجز كريستال بالاس مقعده في دور الثمانية للبطولة للمرة الأولى منذ 21 عاما.

