الاتحاد الإسباني يقيم نهائي الكأس على ملعب أتليتكو

المصدر: مدريد - د ب أ

اعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم الاثنين أن نهائي كأس ملك اسبانيا سيقام يوم الأحد الموافق 22 مايو 2016 على ملعب فيسنتي كالديرون معقل اتلتيكو مدريد.

وتجمع المباراة النهائية للمرة الأولى بين برشلونة حامل اللقب واشبيلية، بعدما اطاحا بفريقي فالنسيا وسيلتا فيجو على الترتيب من المربع الذهبي للبطولة.

وتوج برشلونة بلقب كأس اسبانيا 27 مرة في رقم قياسي فيما حصد اشبيلية اللقب خمس مرات، اخرها في .2010

واعرب برشلونة واشبيلية عن رغبتهما في إقامة المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، نظرا لأنه أكبر ملعب في العاصمة الاسبانية إذ يتسع لـ85 الف مشجع.

ولكن ريال مدريد رفض استضافة المباراة، مثلما فعل في الموسم الماضي حين جمعت المباراة النهائية بين برشلونة واتلتيك بيلباو، كما رفض الريال أيضا استضافة نهائي البطولة في 2009 و2012 والذي جمع أيضا بين برشلونة وبيلباو.

وستكون هذه هي المرة الـ12 التي يستضيف فيها ملعب كالديرون نهائي كأس ملك اسبانيا.

ويتسع استاد كالديرون لنحو 55 الف مشجع، وستكون هذه هي أخر مباراة نهائية تقام على هذا الملعب حيث سيتم هدمه في غضون عامين وسينتقل اتلتيكو لملعب لا بينتيا في شرق مدريد.