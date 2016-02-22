برشلونة يرحل إلى لندن أملاً بتكرار مواقفه مع أرسنال

يستأنف برشلونة حامل اللقب ووصيفه يوفنتوس مسيرتهما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باختبار صعب لكل منهما الثلاثاء في جولة الذهاب بالدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة، عندما يحل الأول ضيفاً على أرسنال الإنجليزي، فيما يواجه الأخير بايرن ميونخ في تورينو.

ويستأنف برشلونة منافسته التقليدية مع أرسنال "المدفعجية" وسط اكتمال صفوف الفريق الكتالوني بشكل كبير وغياب للإصابات.

كما تبدو معنويات برشلونة بوضع رائع بفضل اتساع الفارق الذي يتفوق به على أقرب منافسيه في الدوري الإسباني إضافة لبلوغه المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

ورغم هذا، يبدو الإجهاد واضحا على الفريق بسبب ضغط وتوالي المباريات في الفترة الماضية.

واعترف أندريس إنييستا قائد فريق برشلونة ، بعد الفوز الصعب 2/ 1 على لاس بالماس السبت في الدوري المحلي: "نعم ، نعاني من بعض الإجهاد.. ولكننا نعلم أنه يتعين علينا اجتياز هذا الإجهاد والمشاكل الأخرى من أجل حصد الكؤوس والألقاب في نهاية الموسم... أرسنال فريق جيد، وسيصعب المباراة علينا".

وسبق لبرشلونة أن أطاح بأرسنال من البطولة نفسها في 2010 و2011 ويأمل في تكرار هذا خلال الموسم الحالي ليستمل مسيرته في البطولة.

ويتطلع برشلونة إلى أن يصبح أول فريق يحافظ على لقب دوري الأبطال منذ أن حقق ميلان الإيطالي هذا الإنجاز في 1990 .

ويسعى أرسنال لتجنب تكرار المأزق الذي لازمه في المواسم الثلاثة الماضية عندما كانت الهزيمة في مباريات الذهاب على ملعبه سببا في خروجه من البطولة رغم تحسن مستواه في مباريات الإياب.

وقال الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال: "بالنظر مؤخرا إلى هذه المباريات الكبيرة، لا يمكننا أن نتسم بالحمق في مباراة الذهاب على ملعبنا.. فزنا مرارا خارج ملعبنا فيما تستقبل شباكنا الأهداف على ملعبنا".

وأوضح : "علينا إيجاد اتزان جيد بين الدفاع والهجوم. على المستوى الفردي ، جميع لاعبي برشلونة يصعب إيقافهم.. علينا أن نجد وسيلة لهذا من خلال الأداء الجماعي".





يوفنتوس وبايرن ميونخ





وبعد سقوطه في المربع الذهبي للبطولة بكل من الموسمين الماضيين ، يسعى بايرن إلى التتويج باللقب في الموسم الحالي.

ويستهل بايرن مسيرته في الأدوار الفاصلة بدوري الأبطال هذا الموسم وهو يدرك تماما أنها الفرصة الأخيرة له ليتوج باللقب تحت قيادة مديره الفني الأسباني جوسيب جوارديولا الذي سيترك الفريق بنهاية الموسم.

واستعاد بايرن إلى صفوفه النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بعد تعافيه من الإصابة حيث شارك في المباراة التي شهدت الفوز الصعب على درامشتاد 3 / 1 .

ولكن جوارديولا يواجه مشكلة حقيقية في الناحية الدفاعية في ظل إصابة الثلاثي جيروم بواتينج وهولجر بادشتوبر وخافي مارتينيز.

ومنح جوارديولا لاعبه المخضرم فيليب لام من مباراة دارمشتاد ليصبح اللاعب قادرا على خوض مباراة الغد والتي سيحتفل فيها بالمباراة رقم 100 له في دوري الأبطال.

وفي المقابل، اطمأن جوارديولا على هجومه بعدما سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر جميع الأهداف العشرة التي أحرزها الفريق في الدور الثاني من الدوري الألماني (بوندسليجا) حتى الآن بواقع سبعة أهداف لليفاندوفسكي وثلاثة لمولر.

وقال مانويل نيوير حارس مرمى بايرن : "يمكننا الاعتماد على لاعبينا في الهجوم. وهذا شعور جيد بالطمأنينة".

وذكر ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس ، في تغريدة على "تويتر" بعد التعادل السلبي مع بولونيا يوم الجمعة الماضي في الدوري الإيطالي: "مسيرتنا صعبة ولكنها تستمر.. الآن ، علينا التركيز في مباراة الثلاثاء، والحلم الذي يمكننا تحويله لحقيقة".

وعاد لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة وزميله الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم بايرن السابق إلى صفوف يوفنتوس بعد تعافيهما من الإصابة فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافعين جورجيو كيليني وأليكس ساندرو.

وقال خضيرة: "أعتقد أن المستوى البدني للفريقين سيلعب دورا حاسما في النهاية.. سيعاني الفريق الألماني في غياب جيروم بواتينج الذي أراه أحد أفضل المدافعين خلال الموسمين الأخيرين".