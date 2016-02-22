غلطة سراي يقفز إلى المركز الثالث في الدوري التركي

قفز فريق غلطة سراي للمركز الثالث بعد تغلبه على طرابزون سبور 2 / 1 في مباراة مثيرة جمعتهما الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز عثمانلي سبور على مارسين ايدمان يوردو 3 / 1 وتعادل قيصري سبور مع غازي عنتاب 2 / 2 وبلدية أكهيسار مع بلدية اسطنبول سلبيا.

ورفع غلطة سراي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بلدية أكهيسار صاحب المركز الرابع. بينما توقف رصيد طرابزون سبور عند 27 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم طرابزون سبور بهدف سجله إركان زينجين في الدقيقة 21 من ضربة جزاء وتعادل غلطة سراي في الدقيقة 64 عن طريق لوكاس بودولسكي قبل أن يضيف سيلجوك إنان الهدف الثاني لغلطة سراي في الدقيقة 89 من ضربة جزاء. علما بأن فريق طرابزون سبور لعب بسبعة لاعبين بعد طرد أوزير هورماجي وأيكوت ديمير ولويس كافاندا وصالح دورسون في الدقائق 59 و70 و86 و.87

وفشل فريقا بلدية أكهيسار وبلدية اسطنبول في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما خلال المباراة ليتعادلا سلبيا.

ورفع بلدية أكهيسار رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد بلدية اسطنبول عند 36 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى، فاز عثمانلي سبور على مارسين ايدمان يوردو 3 / .1

ورفع عثمانلي سبور رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن بينما توقف رصيد مارسين ايدمان يوردو عند 17 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وسجل أهداف عثمانلي سبور راؤول روسيسكو وموسى شاجيران ورحيم لاوال في الدقائق 35 و66 و90 بينما سجل هدف مارسين ايدمان يوردو الوحيد عبدول خليلي في الدقيقة السابعة.

وفي المباراة الأخيرة، تعادل قيصري سبور مع غازي عنتاب 2 / .2

ورفع قيصري سبور رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر كما رفع غازي عنتاب رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل هدفي قيصري سبور دنيز توروك وماركو سيميتش في الدقيقتين 5 و73 بينما سجل هدفي غازي عنتاب انتون بوتسيلا والهان بارلاك في الدقيقتين 58 و.87

