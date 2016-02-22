فياريال يعطل أتليتكو بتعادل سلبي

تعادل أتليتكو مدريد على أرضه أمام فياريال سلبياً، ليبتعد عن برشلونة المتصدر بـ8 نقاط ، في وقت سقط به جاره ريال مدريد أمام ملقا بهدف لمثله ليكون الفريق الكاتالوني المستفيد الأكبر من الجولة.

واذا كان تعادل اتلتيكو مع فياريال "مقبولا" كون الاخير من اقوى الفرق هذا الموسم وينافس على المشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، فان تعثر ريال امام ملقة يعتبر مفاجأة نظرا الى الفوارق الفنية الهائلة بين الطرفين.

ويأتي تعثر اتلتيكو وريال قبل مرحلة على موقعتهما المرتقبة على ملعب الثاني "سانتياغو برنابيو" في مباراة ستصب ايضا في مصلحة برشلونة مهما كانت نتيجتها شرط فوز النادي الكاتالوني على ضيفه اشبيلية الاحد المقبل.

ووسع برشلونة، الفائز السبت على لاس بالماس 2-1، الفارق الذي يفصله عن اتلتيكو الثاني الى 8 نقاط وعن ريال الثالث الى 9 نقاط.

على ملعب "فيسنتي كالديرون"، عجز اتلتيكو عن فك الشيفرة الدفاعية لضيفه فياريال الذي عرف كيف يتعامل مع الضغط ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الثانية عشرة على التوالي، وتحديدا منذ خسارته امام خيتافي (صفر-2) في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فرفع رصيده الى 49 نقطة في المركز الرابع المؤهل الى دوري ابطال اوروبا بفارق 5 نقاط عن ريال و6 عن اتلتيكو الذي تحضر بشكل سيء للقاء ايندهوفن الهولندي الاربعاء المقبل خارج قواعده في ذهاب الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا.

واعطت ركلة الجزاء الضائعة دفعا معنويا لملقة الذي استعاد افضليته الميدانية حتى تمكن من ادراك التعادل في الدقيقة 66 بهدف من راوول ريدال الذي وصلته الكرة من عرضية لويليغتون.

وحاول ريال بعدها استعادة تقدمه لكنه عجز عن الوصول الى شباك كاميني، ليكتفي في نهاية المطاف بالتعادل الثاني له بقيادة زيدان مقابل 5 انتصارات، والاول كان في المرحلة الحادية والعشرين على ارض ريال بيتيس بنتيجة 1-1 ايضا.

وفي مباراة اخرى، اهدر اشبيلية الخامس نقطتين بتعادله مع مضيفه رايو فايكانو 2-2.

وسجل الانغولي ماوشو غونسالفيش (43) والفنزويلي نيكولاس فيدور ميكو (62) لرايو فايكانو، والفرنسي ستيفن نزونزي (10) وفيسنتي ايبورا (20) لاشبيلية.

ورفع اشبيلية رصيده الى 41 نقطة، ورايو فايكانو الى 25 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى "ستادو كارمينيس"، حقق فالنسيا فوزه الثاني على التوالي مع مدربه الجديد الانكليزي غاري نيفيل الذي استهل مهمته مع "الخفافيش" بتسع مباريات متتالية في الدوري دون انتصار قبل لقاء الاسبوع الماضي امام اسبانيول (2-1)، وجاء على حساب مضيفه غرناطة 2-1.

وافتتح دانييل باريخو التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 55 بعد تمريرة من باكو الكاسير ثم انتظر الضيوف حتى الددقيقة الاخيرة لاضافة الهدف الثاني بواسطة سانتي مينا، قبل ان يقلص ادغار منديس الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية.

ورفع فالنسيا، القادم من انتصار ساحق على رابيد فيينا النمسوي (6-صفر) في ذهاب الدور الثاني من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، رصيده الى 31 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الاهداف امام ملقة، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز العشرين الاخير بعدما مني بهزيمته الخامسة عشرة هذا الموسم.

وعلى ملعب "سان ماميس"، مني اتلتيك بلباو بهزيمته الثالثة في معقله وجاءت على يد ضيفه وجاره الباسكي ريال سوسييداد بهدف سجله البرازيلي جوناتاس كريستيان (17) الذي جعل فريقه ينضم الى العملاقين برشلونة وريال مدريد لانهما الفريقان الوحيدان اللذان اسقطا بلباو في ملعبه هذا الموسم قبل لقاء اليوم.

ورفع ريال سوسييداد بفوزه الرابع على التوالي والاول على جاره في معقله منذ ان تغلب عليه في ملعبه القديم 3-1 في 22 فبراير 2013، رصيده الى 33 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد بلباو، القادم من فوز ثمين على مضيفه مرسيليا الفرنسي (1-صفر) في الدوري الاوروبي، عند 35 نقطة في المركز الثامن.



