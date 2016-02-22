فينوورد يتعادل وسط احتجاز الشرطة لمشجعيه

وضع فينوورد حدا لسبع هزائم متتالية بتعادله 1-1 بملعبه مع رودا كركراده في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم الأحد لكن المباراة طغى عليها احتجاز الشرطة لمئات المشجعين خلال احتجاج قبل اللقاء.



ومنح الهدف رقم 100 للمهاجم المخضرم ديرك كاوت مع فينوورد التقدم لأصحاب الأرض في الشوط الأول لكن ماكي نجومبو أدرك التعادل للضيوف في الشوط الثاني.



واحتجت جماهير فينوورد الغاضبة قبل المباراة ضد إدارة النادي بسبب مسلسل هزائم فريقها الذي بدأ في 20 ديسمبر كانون احتجاز "عدة مئات" وقفا لمحطة إن.أو.اس التلفزيونية.



وأحرز اركاديوش ميليك هدفيه 10 و11 هذا الموسم ليقود اياكس امستردام للفوز 3-صفر على اكسلسيور.



وأعاد اياكس الفارق بينه وبين ايندهوفن المتصدر إلى نقطة واحدة قبل عشر جولات على نهاية المسابقة في الصراع الثنائي على اللقب.



وعاد ميليك للتشكيلة الأساسية مع سعي اياكس لتعزيز هجومه وسجل المهاجم البولندي الهدفين بقدمه اليسرى.



وساهم ميليك في الهدف الثالث الذي سجله دافي كلاسن قرب النهاية.



وتقدم اوتريخت إلى المركز الرابع بعد أن سجل رود بويمانز هدفين ليقوده للفوز 2-1 على فريقه السابق فيليم تيلبورج.



وأحرز فينسن فيرمي هدفين لصالح جرافشاب الذي يحتل المركز قبل الأخير لكن شباك الفريق استقبلت هدفا في الدقيقة 84 ليتعادل 2-2 مع فيتيس ارنهيم.

