"قيم" فيفا تمدد إيقاف ماكودي 3 أشهر إضافية

قررت لجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، الاثنين، إيقاف عضو اللجنة التنفيذية السابق في الفيفا التايلاندي ووراوي ماكودي لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه ماديا لانتهاكه شروط إيقافه السابق.

وكانت اللجنة فرضت على ماكودي عقوبة الإيقاف لمدة 90 يوما في السابع من أكتوبر الماضي، ثم مددتها 45 يوما إضافيا، لكنها أوضحت في بيان لها أنه "ما يزال يتدخل بشؤون اتحاد بلاده"، خارقا بالتالي شروط ايقافه.

وشغل ماكودي عضوية اللجنة التنفيذية لفيفا لمدة 18 عاما قبل أن يخسر مقعده أواخر ابريل الماضي، في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي اقيمت في البحرين.

وقد وجهت إلى ماكودي اتهامات بارتكاب مخالفات كثيرة وكان ادين في تيوليو الماضي، من قبل محكمة تايلاندية بعملية تزوير لاعادة انتخابه رئيسا للاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

ويضاف اسم ماكودي إلى لائحة طويلة من الأعضاء الحاليين أو السابقين للجنة التنفيذية لفيفا الذين تم ايقافهم مدى الحياة (الاميركي تشاك بلايزر والترينيدادي جاك وورنر والقطري محمد بن همام)، او مؤقتا او لبضع سنوات.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية فان ماكودي كان بين 5 اشخاص محل تحقيق من لجنة الاخلاق في اطار عملية منح استضافة مونديالي 2018 و2022.