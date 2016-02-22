مارتينو عن ميسي: لا يمكن أن ينقذ الأرجنتين

قال جيراردو مارتينو المدير الفني الوطني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم ، بعد مراسم قرعة كوبا أمريكا 2016 (المئوية)، أن النجم العالمي ليونيل ميسي لا يمكنه أن يكون المنقذ الدائم لمنتخب التانجو.

وأضاف مارتينو متحدثا عن الاعتماد على مهاجم برشلونة: "نحن نمرر الكرة لليو، كل ما يحتاجه منه الفريق حينئذ، وهو الأمر الذي يعد أساسيا بالنسبة لنا، أن يظهر في دور المنقذ عندما تكون المباراة مغلقة أو عندما يكون الأداء سيئا، حينئذ عليه أن يظهر".

وتابع المدرب الأرجنتيني في تصريحات لشبكة "تي واي سي" التلفزيونية في نيويورك: "ولكن لا يجب أن يكون هو المنقذ الدائم، أرغب في أن يكون اللعب الجماعي للفريق هو ما يساعده ليظهر بشكل أفضل في الظروف الطبيعية".

ووضعت قرعة كوبا أمريكا 2016، التي أجريت فجر الاثنين، الأرجنتين على رأس المجموعة الرابعة، لتواجه منتخبات تشيلي وبنما وبوليفيا على الترتيب.

واعترف مارتينو أنه كان يرغب في مواجهة تشيلي بعد تحقيق نتيجة مغايرة لنتيجة تلك المباراة التي جمعت بين البلدين في نهائي كوبا أمريكا 2015، والتي انتهت بسقوط الأرجنتين، لتطيل من أمد فترة غياب هذا المنتخب عن تحقيق الألقاب الكبرى لـ 23 عاما.

واستطرد قائلا: "كل ما يحدث الآن سيكون من الماضي وكل ما سيأتي هو أشياء جديدة لن يمكنها التغطية على ما حدث".

وتخوض الأرجنتين غمار منافسات كوبا أمريكا القادمة عقب خسارتها مباراتين نهائيتين، أحدهما أمام ألمانيا في مونديال البرازيل 2014 والأخرى أمام تشيلي في كوبا أمريكا .2015

وسيكون منتخب تشيلي هو الخصم القادم أيضا للمنتخب الأرجنتيني خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتحدث مارتينو عن تلك المواجهة المرتقبة قائلا: "هذه التصفيات محورية بالنسبة لنا ويمكنها أن تمنحنا الهدوء قبل كوبا أمريكا والأولمبياد ولذا علينا أن نحتل المركز الأول".

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز السادس في تصفيات المونديال برصيد ست نقاط من أربع مباريات.