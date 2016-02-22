متيولاند يستعين بالسرّية لإكمال المفاجأة

المصدر: كوبنهاغن - د ب أ

أعلن نادي متيولاند الدنماركي اليوم الاثنين أنه يعتزم إجراء الجلسة التدريبية الأخيرة للفريق قبل التوجه لملاقاة مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور ال32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم خلف أبواب مغلقة.

ويجري متيولاند الجلسة التدريبية الأخيرة على أرضه الثلاثاء ثم يتوجه إلى مضيفه مانشستر على أمل استكمال المفاجأة ، بعد أن تغلب على الفريق الإنجليزي 2 / 1 في مباراة الذهاب.

ويحتل متيولاند المركز الثالث حاليا في الدوري الدنماركي وقد شكل ضغطا كبيرا على مانشستر يونايتد بطل أوروبا ثلاث مرات ، قبل مباراة الإياب المقررة يوم الخميس .

وقال النيجيري بول أونواتشو مهاجم متيولاند بعد أن سجل هدف الفوز للفريق في مباراة الذهاب "إنه حلم تحول إلى حقيقة."

ويتدرب متيولاند حامل لقب الدوري الدنماركي على ملعب "أولد ترافورد" يوم الأربعاء عقب وصوله إلى إنجلترا.

