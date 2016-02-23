بيكهام يطالب بالصبر على فان غال

طالب ديفيد بيكهام لاعب الوسط السابق بمانشستر يونايتد الثلاثاء منتقدي لويس فان غال بالتحلي بالصبر وإعطاء المدرب الهولندي الوقت الكافي لإعادة أمجاد النادي المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض فان غال لضغط شديد طوال الموسم، ليس فقط بسبب النتائج المخيبة وإنما لغياب الأداء الجمالي الذي اشتهر به يونايتد سابقا.

ويحتل فريق المدرب فان غال المركز الخامس في الدوري حاليا وأنهى صيامه عن الانتصارات خلال ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات بالفوز 3-صفر على شروزبيري الذي يلعب في الدرجة الثالثة وتأهل إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي أمس الاثنين.

وقال بيكهام لمحطة توكسبورت الإذاعية "فان غال مدرب صاحب خبرة ويحظى بسمعة مرموقة في اللعبة وأحيانا يتطلب الأمر بعض الوقت، وليس من السهل أن تكون مدربا ليونايتد."

وأضاف "يجب أن ننظر للنتائج وطريقة اللعب والإنصات للجماهير والأشخاص الذين تهمهم مصلحة النادي حقا. سمعت فقط الكثير من الاشياء الجيدة عنه كشخص وكمدرب."

وتابع "قابلته مرة من قبل وتعامل معي بشكل رائع. إنه مدرب لمانشستر يونايتد لذا ستكون هناك انتقادات دوما."

وقال القائد السابق لمنتخب انجلترا إنه ليس مندهشا من معاناة الفريق بعد تقاعد المدرب اليكس فيرغسون بعد الفوز بلقب الدوري في 2013 ليكون آخر ألقابه 38 الكبرى التي نالها خلال 26 عاما في قيادة الفريق.

وقضى المدرب ديفيد مويز موسما واحدا مع يونايتد أنهى خلاله الدوري في المركز السابع قبل تولي فان غال الذي حصل على المركز الرابع في الموسم الماضي والذي كان أول مواسمه مع الفريق.

وأضاف بيكهام الذي لعب ليونايتد بين 1995 و2003 وفاز بستة ألقاب في الدوري الانجليزي ولقب بدوري أبطال أوروبا عام 1999 "بصفتي مشجع ليونايتد كنت أتمنى ألا ينحدر أداء الفريق لكن هذا المصير يبدو محتوما."

وتابع بيكهام (40 عاما) "حققنا نجاحات كبيرة خلال آخر 20 عاما وإذا لم نفز بشيء في موسم أو اثنين سيتحدث الناس عن وقوعنا في أزمة".