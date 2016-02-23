رئيس برشلونة يعترف بقلقه من الإنجليز

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إن النادي يشعر بالقلق من القوة المالية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ظل دخول صفقة بيع حقوق البث التلفزيوني حيز التنفيذ الموسم المقبل.

وسيتقاسم20 ناديا في الدوري الإنجليزي معظم قيمة الصفقة الضخمة البالغ قيمتها 5.1 مليار جنيه إسترليني (7.21 مليار دولار) مقابل بيع حقوق البث التلفزيوني للمباريات لمدة ثلاث سنوات وقال بارتوميو إنه يواجه منافسة من الأندية الإنجليزية في ضم اللاعبين.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الاثنين "ستملك أندية الدوري الإنجليزي قوة مالية هائلة.. ونحن نشعر بالقلق."

وقال بارتوميو "الدوري الإنجليزي الممتاز يعد أفضل مسابقة لكرة القدم. إنها المسابقة الأكثر جذبا للمشجعين وللإيرادات."

وأضاف في إشارة إلى سيطرة برشلونة وريال مدريد على حوالي نصف حقوق البث التلفزيوني للدوري الإسباني "لدينا ميزانيات مختلفة في إسبانيا ويكون من الصعب على فريق مثل ليستر أن يتصدر الدوري."

ويشعر بارتوميو بالقلق من رحيل المواهب الاسبانية إلى الأندية الإنجليزية الثرية وقال "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لزيادة إيراداتنا وتعزيز موقفنا المالي للإبقاء على المواهب معنا في الفريق."

وأضاف "ولهذا السبب أشعر بقلق كبير ونحن نعمل على هذا الأمر. نريد الاحتفاظ بالمواهب. أعرف أن هناك اتصالات بين لاعبي الفريق وأندية أخرى وهذا طبيعي. لم يبلغنا أي لاعب برغبته في الرحيل."

وتابع "يتلقى معظم اللاعبين عروضا ضخمة.. لا يلعب اللاعبون في برشلونة من أجل المال لكن من أجل كرة القدم والارتباط بالمشجعين.