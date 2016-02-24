بايرن واثق من التأهل رغم تعادل يوفنتوس

عبر بايرن ميونيخ عن ثقته في قدرته على التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم تفريطه في تقدمه بهدفين خلال تعادل مثير 2-2 مع مضيفه يوفنتوس في ذهاب دور الستة عشر يوم الثلاثاء.



وتقدم بطل أوروبا 2013 بشكل مستحق 2-صفر بعد هيمنته على اللعب في أول ساعة من المباراة في تورينو قبل ان ينتفض الفريق الايطالي ويسجل هدفين في اخر 27 دقيقة ليبقي على حظوظه قبل مباراة العودة في ميونيخ في 16 مارس.



وقال كارل هاينز رومنيجه الرئيس التنفيذي لبايرن خلال مأدبة عشاء عقب المباراة "يتعين علينا عدم الوقوع في خطأ الانشغال كثيرا بهذه النتيجة حتى ولو كنا قد أهدرنا تقدمنا بهدفين."



وتابع "إنها نتيجة طيبة للغاية وتبقي الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات لبلوغ دور الثمانية."



وخسر يوفنتوس - وصيف بطل اوروبا الموسم الماضي - مرتين فقط في اخر 46 مباراة خاضها على ارضه في اوروبا. وفي المرتين جاءت الهزيمة امام العملاق البافاري الذي بدا في طريقه للخروج منتصرا في معظم فترات المباراة امس.



ورغم اعتماده على خط ظهر مؤقت بسبب سلسلة من الاصابات التي تضرب لاعبي قلب الدفاع هيمن فريق المدرب بيب جوارديولا على اللعب منذ البداية وشكل خطورة كبيرة على مرمى يوفنتوس خاصة عبر انطلاق لاعبيه من على جانبي الملعب.



وأفلت دوجلاس كوستا وآرين روبن أكثر من مرة من الرقابة لكن بايرن اهدر العديد من الفرص للخروج بنتيجة كبيرة تعزز فرصه قبل مباراة العودة.



ودفع العملاق الالماني الثمن في النهاية بعدما ادرك يوفنتوس التعادل.



وقال مانويل نوير حارس بايرن الذي تألق لينقذ فريقه من هدف محقق في نهاية المباراة "سنعود الى ديارنا بمشاعر غريبة لاننا كنا نعتقد اننا سنرحل منتصرين من هنا."



وتابع "كنا نلعب جيدا لكن الأمور تبدلت بشكل مفاجئ وأصبحت الأجواء في الملعب أكثر توترا."



ويتوقع أن يستعيد بايرن قوته في مباراة العودة حيث بدأ الجناح فرانك ريكارد وقلب الدفاع المهدي بنعطية اللعب لدقائق اكثر مع النزول كبدلاء في المراحل الاخيرة من المباريات حيث عادا لتوهما من الاصابة.



وقال رومنيجه "أثق في قدرتنا على التأهل. الجهاز الفني واللاعبون سيعبرون هذا الموقف في غضون ثلاثة أسابيع."

