حارس ليفربول: سنتبع طريق تشيلسي ومورينيو

يثق سيمون مينيوليه حارس ليفربول في أن الفوز بكأس رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم بعد أيام قد يفتح الباب أمام فترة من النجاحات المتواصلة للمدرب يورجن كلوب على غرار الفترة الأولى للمدرب جوزيه مورينيو مع تشيلسي.



وقد يتوج المدرب الألماني بأول القابه مع ليفربول إذا فاز على مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الرابطة.



وكان تتويج تشيلسي بنفس اللقب في 2005 بعد الفوز 3-2 على ليفربول في ملعبه أنفيلد بداية فترة رائعة مع مورينيو الذي أصبح المدرب الأكثر فوزا بالبطولات في تاريخ النادي.



وقال مينيوليه حارس بلجيكا لمحطة سكاي سبورتس اليوم الاربعاء "أتذكر ما فعله تشيلسي قبل بضع سنوات. توج بكأس رابطة الأندية (في أول موسم لمورينيو) وبعد ذلك نجح في الفوز بالكثير من الالقاب."



وفاز مورينيو بالدوري الممتاز ثلاث مرات وبكأس الاتحاد الانجليزي مرة واحدة اضافة الى لقبين لكأس الرابطة خلال فترتين في قيادة تشيلسي وإذا نجح ليفربول في الفوز في النهائي الأحد المقبل على استاد ويمبلي فإنه سينهي صياما عن البطولات دام أربعة أعوام.



وحقق ليفربول آخر لقب كبير له تحت قيادة المدرب كيني دالجليش بالفوز بكأس رابطة الأندية الانجليزية في 2012.



وأضاف مينيوليه "الفوز بأول لقب بعد انتظار طويل سيمنحنا ثقة وسيدفع المجموعة الحالية من الشبان للشعور بنهم أكبر نحو الالقاب."