دي خيا يزيد معاناة يونايتد قبل مواجهة متيولاند

أعلن مانشستر يونايتد غياب حارس مرماه ديفيد دي خيا عن لقاء الفريق الهام أمام ضيفه متيولاند الدنماركي في إياب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) الخميس بسبب الإصابة.

ويواجه يونايتد خطر الإقصاء المبكر من المسابقة، عقب خسارته 1 / 2 في مباراة الذهاب التي اقيمت في الدنمارك.

وأصيب دي خيا خلال حصة تدريبية أجراها يونايتد اليوم، فيما أكد الهولندي لويس فان جال مدرب الفريق عدم قدرة الحارس الأسباني عن اللحاق بالمباراة التي ستقام بملعب أولد ترافورد، معقل الفريق الانجليزي.

وقال فان جال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم "كنت أتمنى تعافي دي خيا من الإصابة، ولكنه لن يشارك في المباراة . هذا مؤكد".

وحل سيرجيو روميرو محل دي خيا خلال مباراة الذهاب، وشارك مع يونايتد أمام شريوزبوري في دور الستة عشر ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي يوم الإثنين الماضي.