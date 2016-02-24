فيفا يخفض عقوبة بلاتر وبلاتيني إلى 6 سنوات

قالت لجنة الطعون بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إنها رفضت إلغاء العقوبة على ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة وسيب بلاتر رئيس الفيفا بسبب انتهاك لوائح القيم لكنها قلصت الإيقاف المفروض على الرجلين إلى ست سنوات بدلا من ثماني سنوات.



وأضافت اللجنة في بيان "لجنة الطعون بالفيفا برئاسة لاري موسندن (من برمودا) تؤيد قرارات الغرفة القضائية للجنة القيم المستقلة الصادرة في يومي 17 و18 ديسمبر 2015 فيما يخص سيب بلاتر وميشيل بلاتيني على الترتيب على أن يتم تقليص العقوبة إلى ست سنوات بدلا من ثماني سنوات."

